Die Experten der Scotiabank sprechen von einem Wendepunkt, den die Minenschließungen auf dem Uranmarkt auslösen könnten!!!

Am Uranmarkt könnte es zu Versorgungsengpässen kommen! Denn die weltgrößte Uranmine, ‚Cigar Lake‘ in Saskatchewan, hat aufgrund des COVID-19-Virus kürzlich eine vierwöchige Schließung angekündigt, und die Mine in den Wartungszustand versetzt. Alleine diese Mine ist für 13 % der weltweiten Uranproduktion verantwortlich. Und eine Verlängerung der Schließung kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden.

Die Experten von der Scotiabank sprechen von einem Wendepunkt, den die Minenschließung auf dem Uranmarkt auslösen könnte. Als zusätzlicher, neuer Abnehmer tritt nun die US-Regierung auf den Plan, die einen strategischen Uranvorrat aufbauen will. Denn die derzeitige Abhängigkeit sei so nicht weiter vertretbar! Gute Aussichten also für weiter stark steigende Preise! Der nächste Uran-Bullenmarkt steht wohl an. Was das bedeutet, muss ich Ihnen nicht sagen! Denken Sie an das Jahr 2007 zurück, als der Uranpreis über die 100,- USD Marke schoss! Viele Uranaktien machten über 1.000 %!

Ein Unternehmen, das davon stark profitieren wird, ist Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE America: UEC). Wir hatten die Firma bereits öfter mal im Kurz-Porträt, doch heute machen wir den ersten Teil einer umfassenden Neuvorstellung!

Kurzbeschreibung:

Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE America: UEC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf die Produktion, Erschließung und Exploration von Uran fokussiert hat und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen besitzt eine der größten historischen Datenbanken zur Uranerschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken konnte man weitreichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erwerben.

Das Unternehmen betreibt unter Anderem im Süden von Texas in Hobson noch die gleichnamige ‚Hobson’-Verarbeitungs-Anlage, die über sämtliche Genehmigungen verfügt und zentral zu UEC´s anderen Projekten liegt. Dazu zählt auch das Projekt in Palangana, ein ‚In-Situ-Recovery’-Urangewinnungsprojekt sowie das Projekt in Goliad.

Das Projektportfolio

Das Projektportfolio umfasst Uranprojekte in den USA und in Paraguay. Den Schwerpunkt seines Landerwerbsprogramms legt Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE America: UEC) auf die südwestlichen US-Bundesstaaten Texas, Wyoming, New Mexico, Arizona und Colorado. Diese Region ist in den USA seit langem als sehr uranreich bekannt.

Durch die gezielte Nutzung historischer Explorationsdatenbanken ist das Unternehmen in der Lage, Liegenschaften zu erwerben, die in der Vergangenheit bereits Gegenstand bedeutender Explorations- und Entwicklungsmaßnahmen großer Energieunternehmen waren. Mehr als 14 Datenbanken mit historischen Explorations- und Erschließungsdaten führender Energieunternehmen wie zum Beispiel von Kerr-McGee, Continental Oil (Conocophillips) oder Mobil Oil (Exxon Mobil) nennt Uranium Energy Corp sein Eigen. Die Daten erstrecken sich über einen Zeitraum von gut 50 Jahren und über 70.000 Bohrungen in nachweislich uranreichen Gebieten in Nordamerika, aber auch im Ausland.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Die Uranprojekte in den USA

Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE America: UEC) seine regionale Strategie in Südtexas konzentriert sich auf die Konsolidierung von Vermögenswerten entlang des sich neu herausbildenden Urangürtels. Der Urangürtel von Texas erstreckt sich entlang eines etwa 483 km langen Gürtels, der von Ostmitteltexas bis nach Südtexas reicht. Dieses Gebiet hat erhebliche bekannte Ressourcen, die für kostengünstige ‚In-Situ’-Gewinnung zugänglich sind. UEC kontrolliert ein Portfolio von Uranprojekten entlang dieses Gürtels, darunter die ‚In-Situ’-Gewinnungsprojekte in Palangana und Goliad.

Durch die Nutzung historischer Explorationsdatenbanken, die über Jahrzehnte über Südtexas dokumentiert wurden und sich auf Uranexploration konzentrierten, war Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE America: UEC) in der Lage, Liegenschaften zur Pacht vorzusehen, die bereits in der Vergangenheit Gegenstand bedeutender Exploration und Erschließung durch große Energieunternehmen waren.

Quelle: Uranium Energy Corp.

‚Palangana‘ – ‚In-Situ’-Gewinnung in Südtexas

Das ‚Palangana’-Projekt ist ein bereits früher produzierendes ‚In-Situ-Recovery’-Projekt im Urangürtel von Südtexas. Die 2.500 Hektar große Liegenschaft befindet sich etwa 160 Kilometer südlich der ‚Hobson‘-Anlage. Auf diesem Projekt wurden bereits früher durch die Betreiber Union Carbide Corp (‚UCC’), Chevron und Everest Exploration Inc. über 4.000 Explorations-, Erschließungs- und Produktionslöcher gebohrt.

‚Palangana‘ ist eine Mine, die bereits im Jahr 2010 in Betrieb ging. Die ‚gemessene und angezeigte‘ (‚measured and indicated‘) Ressourcenschätzung beträgt 1,057 Mio. Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,135 Prozent U3O8. Zusätzliche 1,154 Mio. Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,176 Prozent werden als vermutete (‚inferred‘) Vorkommen eingestuft, die sich in sechs neuen Explorationszonen befinden.

Die Investitionsausgaben für dieses Projekt lagen zum Geschäftsjahr 2013 bei 10 Mio. USD, während die Einnahmen schon bei 25,9 Mio. USD lagen.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Mit ‚Goliad‘ das nächste ‚ISR’-Projekt am Start

Das ‚Goliad’-Uranprojekt liegt im mittleren Norden des Goliad County, Texas. Der frühere Betreiber Moore Energy Corp bohrte Mitte der 80er Jahre 479 Bohrlöcher. Uranium Energy bohrte über 541 Bestätigungs- und Abgrenzungsbohrlöcher in der Zeit von Mai 2006 bis Dezember 2007, um die 2.355 Tonnen an historischen Uranressourcen zu bestätigen. Die bisherige Exploration zeigt, dass die Uranvererzungen seitlich noch in alle Richtungen offen sind und somit hervorragende potentielle Ziele für weitere Bohrungen bieten, die die Ressource erheblich vergrößern. Die Vererzung verläuft in vier Sandhorizonten in Tiefen von 27 bis 137 Meter. Die metallurgischen Tests wurden von einem unabhängigen Institut überprüft, mit Gewinnungsraten von 86 bis 89 Prozent.

‚Goliad‘ hat alle Produktionsgenehmigungen und die Baumaßnahmen werden vorangetrieben. Die ‚gemessenen und angezeigten‘ (‚measured and indicated‘) Ressourcen belaufen sich aktuell auf 5,475 Mio. Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,05 Prozent. Die ‚geschlussfolgerte‘ (‚inferred‘) Ressource liegt bei 1,5 Mio. Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,05 Prozent.

Die ‚Hobson‘-Aufbereitungsanlage

Quelle: Uranium Energy Corp.

Die voll betriebsfähige ‚Hobson‘-Anlage ist eine Uranaufbereitungsanlage, die die ‚In-Situ’-Gewinnungsmethode (‚ISR’) anwendet und etwa 160 km nordwestlich von Corpus Christi in Karnes County, Texas liegt. ‚Hobson‘ wurde ursprünglich im Jahr 1978 genehmigt und gebaut und 2008 vollständig saniert. Durch die Nutzung der ‚Hobson‘-Anlage als zentrale Aufbereitungsanlage kann das Material von fast allen Liegenschaften von Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE America: UEC) hier verarbeitet werden.

Das ‚Burke Hollow’-Projekt

Frühere Bohrungen erweiterten den ‚Eastern Lower B’-Trend von 1,7 bis etwa 3,7 Meilen. Als erster Bereich ist der ‚Eastern Lower B’-Trend für eine potentielle Produktion geplant. Laugungstests ergaben eine Gewinnungsrate von über 90 Prozent. Die bisherige Entdeckung und Abgrenzung von Zonen mit höheren Gehalten haben zur Verdopplung des Urangehalts geführt. Die ‚geschlussfolgerten‘ (‚inferred‘) Ressourcen konnten deshalb von 2,89 Mio. Pfund U3O8 auf mittlerweile 7,09 Mio. Pfund U3O8 gesteigert werden! Außerdem hat die Liegenschaft ein großes Potenzial für weitere Ressourcen-Vergrößerungen, da erst rund 50 Prozent des Gebiets erforscht sind.

Die nötigen Genehmigungen hat Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) in den vergangenen Jahren fast alle erhalten. Zuletzt die finale große Genehmigung für radioaktive Stoffe, die von der ‚Texas Commission on Environmental Quality‘ erteilt wurde. Mit dieser Genehmigung ist der Weg für die Entwicklungsbohrung des ersten Produktionsbohrfeldes geebnet. Der daraufhin erstellte Bohrplan beinhaltete rund 20 Löcher, um die nur leicht bebohrten Bereiche für eine optimale Gestaltung des Monitorschachtes und die Installation von 120 Monitorschächten abzugrenzen.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Der riesige Uranerz-Körper auf ‚Burke Hollow‘ erstreckt sich über rund 5 Meilen. Bis heute wurde ein 2,4 Meilen langer mineralisierter Trend definiert, der das anfängliche Produktionsgebiet bilden wird. ‚Burke Hollow‘ wird als Teil der ‚Hub-and-Spoke‘-Strategie des Unternehmens entwickelt, die auf die kostengünstige ‚In-situ‘-Uran-Rückgewinnung ausgerichtet ist, wobei die Endverarbeitung in der unternehmenseigenen nahegelegenen und vollständig genehmigten ‚Hobson‘-Anlage stattfinden wird.

Durch die Konsolidierung der Lagerstätten ‚Reno Creek‘ und ‚North Reno Creek‘ in einem kombinierten NI 43-101 Ressourcenbericht wurde eine ‚gemessene und angezeigte‘ Mineralressource von 26 Millionen Pfund Uran mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 0,041% U3O8 mit 32 Millionen Tonnen und eine ‚abgeleitete‘ Minealressource von 1,49 Millionen Pfund U3O8 mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 0,039% U3O8 mit 1,92 Millionen Tonnen ermittelt. Um das Projekt weiter voranzutreiben hat Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) eine unabhängige ‚Preliminary Feasibility Study‘ (‚PFS‘) in Auftrag gegeben, um den einen möglichen Bau zu beschleunigen. ‚Reno

Das ‚Reno Creek‘-Projekt

Am 09. Mai 2017 übernahm Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) von Pacific Road Resources Funds und Bayswater Uranium Corporation das ‚Reno Creek‘-Projekt, das erst im Februar 2017 die letzte wichtige Produktionslizenz erhalten hatte. Damit könnte Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) quasi jeden Tag mit dem Bau von ‚ISR‘-Feldern sowie einer zentralen Verarbeitungsanlage beginnen und dort pro Jahr bis zu 2 Mio. Pfund U3O8 fördern und verarbeiten. Eine Vormachbarkeitsstudie bescheinigt dem ‚Reno Creek‘-Projekt eine hohe Wirtschaftlichkeit mit niedrigen Kapital- und operativen Kosten.

Die derzeitigen Ressourcen, gemäß NI43-101-Standard, werden mit 26 Mio. Pfund U3O8 in den ‚gemessenen‘ (‚measured‘) und ‚angezeigten‘ (‚indicated‘) Kategorien beziffert, wobei noch weitere 1,92 Pfund U3O8 aus der ‚vermuteten‘ (‚inferred‘) Kategorie hinzukommen.

Die Bezahlung des ‚Reno Creek‘-Projektes erfolgte damals in UEC-Aktien. Für 14 Mio. eigene Aktien, im damaligen Wert von etwa 17 Mio. USD plus 11 Mio. Warrants die an den Pacific Road Resources Funds und Bayswater Uranium Corporation begeben wurden. Allerdings vereinbarten die Partner eine 0,5%ige Abgabe (‚Royalty‘) der Einnahmen, die aber bei 2,5 Mio. USD gedeckelt ist.

In Summe kostete die Übernahme damals weniger als 20 Mio. USD, bzw. 0,80 USD je Pfund U3O8!! Für ein voll lizenziertes ‚ISR‘-Projekt mit einer Ressource von über 26 Mio. Pfund U3O8 und weiterem riesigen Ressourcen-Potenzial ein wahres Schnäppchen, zumal vorherige Betreiber in der Vergangenheit in Summe mehr als 60 Mio. USD in das Projekt investiert haben!!!

Dieser Deal stärkte Uranium Energys ‚Low-Cost'-Produktions-Pipeline signifikant und ließ die ‚gemessene‘ und ‚angezeigte‘ Ressource des Unternehmens um 68 % ansteigen. Die ‚vermuteten‘ Ressourcen stiegen auf Unternehmensebene auf 42,9 Mio. Pfund U3O8. Ebenfalls steigt die genehmigte Uranförderung des Unternehmens um annähernd 100 % auf nun rund 4 Mio. Pfund U3O8 pro Jahr.

Zusammen mit dem ‚Reno Creek‘-Projekt, das ebenfalls bereits voll lizenziert ist, besitzt das Unternehmen mehr als 100 Millionen Pfund U3O8. Quasi umsonst bekommen Investoren noch ein hochgradiges Vanadium-Projekt sowie die Möglichkeit einer Produktionsverdopplung von 2 auf 4 Mio. U3O8.

‚Salvo’

Das ‚Salvo’-Projekt besteht aus 5.340 Acres zusammenhängender Pachtfläche und befindet sich etwa 16 Kilometer südwestlich von Beeville, Texas. Es ist ebenfalls rund 45 Meilen von der ‚Hobson‘-Anlage entfernt. Der Unabhängige Technische National Instrument Bericht nach dem Standart 43-101 (‚NI 43-101’) bescheinigt ein abgeleitetes Mineralvorkommen von 1,2 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,08 Prozent U3O8 oder 2,839 Mio. Pfund U3O8. Das Gebiet soll das vierte ‚ISR’-Projekt in Südtexas werden. Zu den Betreibern aus der Vergangenheit gehören Mobil Oil (1982) und Uranium Resources Inc. (1984).

‚Anderson‘

Das vorläufige Wirtschaftsgutachten (‚PEA’) für das ‚Anderson‘-Projekt ist ebenfalls sehr robust. Das Projekt hat einen Vorsteuer internen Zinsfuß von 63 Prozent und einen Kapitalwert von 142,2 Mio. USD bei einem Diskontsatz von 10 Prozent mit einem ‚IRR’-Ergebnis nach Steuern von 50 Prozent und einem ‚NPV’ von 101,1 Mio. USD, basierend auf einem Uranpreis von 65 USD pro Pfund U3O8. Das Projekt soll eine Durchschnittsproduktion von mehr als einer Million Pfund pro Jahr erreichen, mit einer Gesamtproduktion von 16 Millionen Pfund Uran über die 14-jährige Minen-Lebensdauer. Der Investitionsaufwand (‚CAPEX’) wird auf 52 Mio. USD Anfangskapital geschätzt. Durchschnittliche direkte Betriebskosten über die Minen-Lebensdauer sind auf 30,68 USD pro Pfund U3O8 kalkuliert. Metallurgische Tests haben gezeigt, dass Uran mit dem konventionellen Haufenlaugungsverfahren gewonnen werden kann.

Quelle: Uranium Energy Corp.

‚Slick-Rock‘ ebenfalls ein US-Projektportfolio-Highlight

Bei einem Cutoff-Gehalt von 0,15 Prozent U3O8 hat das Projekt eine ‚geschlussfolgerte‘ Mineralressource von 11,6 Mio. Pfund mit einem Gehalt von 0,228 Prozent U3O8 und 69,6 Mio. Pfund Vanadium mit einem Gehalt von 1,37 Prozent. Das Projektgebiet befindet sich an einer offensichtlichen Kreuzung zweier Mineral-Trends im ‚Uravan‘-Mineralgürtel. Künftige Explorationsschwerpunkte konzentrieren sich auf die neigungsabwärts gelegenen Verlängerungen der ‚Burro‘- und ‚Sunday-Carnation‘ Mineraltrends. Zu den aktuellen Aktivitäten zählt die geologische Modellanalyse, um die ‚gemessenen und angezeigten‘ Ressourcen weiter zu vergrößern. Der interne Zinsfuß beträgt 33 Prozent vor Steuern, der Kapitalwert vor Steuern 43,8 Mio. USD bei einem Diskontsatz von 10 Prozent. Sehr gute Infrastruktur befindet sich in unmittelbarer Nähe. Der anfängliche Investitionsaufwand (‚CAPEX’) liegt bei nur 21 Mio. USD.

Quelle: Uranium Energy Corp.

‚Paraguay’, ähnliche Geologie wie South Texas

‚Paraguay’ hat mit einem vergleichsweise ähnlichem geologischn Setting und einer Mineralisierung wie die ‚ISR’-Projekte in Südtexas großes Potential. Hier wurden bereits in der Vergangenheit historische Explorationsarbeiten im Wert von über 50 Mio. USD von Anschutz und Cameco abgeschlossen, einschließlich der Arbeiten von UEC.

Das ‚Yuty‘-Projekt

Das ‚Yuti‘-Projekt erstreckt sich über 290.000 Acres und liegt rund 200 Kilometer südöstlich von Asuncion im Paraná Becken, das einige bekannte Uranvorkommen enthält. Davon sind 95 Prozent unerforscht. Das Projekt verzeichnet Fortschritte von der Explorationsphase bis hin zur Betriebsphase. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen betragen 8,9 Mio. Pfund mit einem Gehalt von 0,052 Prozent U3O8, die geschlussfolgerte Ressource 2,2 Mio. Pfund mit einem Gehalt von 0,047 Prozent U3O8.

Das ‚Oviedo’-Projekt

Diese Liegenschaft erstreckt sich über 460.000 Acres in der ‚Coronel Oviedo’-Zone und soll 23 bis 56 Mio. Pfund mit einem Gehalt von 0.04-0.052 Prozent U3O8 enthalten.

Die Urangewinnung durch das ‚In-Situ Recovery’-Verfahren (‚ISR’)

Heutzutage macht die ‚In-Situ’-Gewinnung von Uran annähernd 40 Prozent der weltweiten Uranproduktion in den Gebieten aus, wo Uranlagerstätten sehr spezielle geologische Anforderungen erfüllen, wenn zum Beispiel Sandstein, das Uran beherbergt.

Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) sein Schwerpunkt auf die Entwicklung von ‚ISR’ kompatiblen Uranprojekten ist strategisch, da diese Methode der Uranextraktion im Vergleich zu herkömmlichen Uran-Abbaumethoden weniger Kapital und Betriebskosten sowie kürzere Bau- und Genehmigungszeit erfordert.

Der ‚ISR’-Prozess ist die umweltfreundlichste Methode der Urangewinnung und kehrt im Grunde die natürlichen Vorgänge um, durch die das Uran in den Sandstein abgelagert wurde. Das Grundwasser vor Ort wird mit gasförmigem Sauerstoff angereichert und in das Uranerz eingebracht, wodurch das Uran aus dem Sandstein gelöst wird. Die uranhaltige Lösung wird über Produktionsbrunnen zurück an die Oberfläche gebracht und dann auf Gewinnungs-Ionenaustauscher gepumpt. Diese Abfolge von Einspritz- und Produktionsbrunnen plus umgebender Kontrollbrunnen, die als Sicherungsmaßnahme dienen, nennt man ‚Wellfield’.

Der anschließende Ionenaustauschprozess beinhaltet das Entfernen des Urans aus der eingedickten ‚Wellfield’-Lösung und das Konzentrieren des Urans auf Millionen von Kunstharz-Kügelchen. Wenn das Harz in einem Ionenaustauscher voll konzentriert ist, wird es zu einer Verarbeitungslage transportiert, wo es abgelöst, gefiltert, getrocknet und in Yellowcake für den Markt verpackt wird. Dieser Prozess der Uranextraktion wurde am 17. November 2010 im ‚Palangana‘-‚ISR’-Projekt in Südtexas initiiert, was UEC zum jüngsten Uranhersteller in Nordamerika macht.

Die Geschäftsführung

Amir Adnani

Präsident, CEO und Direktor

Herr Adnani ist einer der Gründer von Uranium Energy Corp und seit Januar 2005 Präsident, CEO und Vorstand des Unternehmens. Herr Adnani ist Unternehmer mit Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Marketing. Er ist ebenfalls Gründer und Vorstand GoldMining, einem börsennotierten Goldexplorationsunternehmen. Herr Adnani verfügt über einen unternehmerischen Background. In der Vergangenheit hatte er bereits zwei private Unternehmen gegründet und aufgebaut. Er hat einen Bachelor of Science, den er an der University of British Columbia absolvierte.

Spencer Abraham

Vorstandsvorsitzender (Executive Chairman of the Board)

Herr Abraham war von 2001 bis 2005 US-Energieminister. Unter seiner Leitung machte das Ministerium große Fortschritte bei der Entwicklung neuer Energietechnologien, setzte erfolgreich eine Vielzahl von Nonproliferations- und nuklearen Sicherheitsprogrammen nach den Anschlägen vom 11. September um und startete Initiativen zur Verbesserung der nationalen Energiesicherheit. Früher arbeitete er als stellvertretender Stabschef im Amt des US-Vizepräsidenten sowie als Co-Vorsitzender des Nationalen Republikanischen Kongressausschusses.

Herr Abraham ist im Leadership Council der prominenten Washington D.C.-Lobby ‚Nuclear Matters‘ aktiv, einer Organisation, die Amerikas Verständnis für die Vorteile der Kernkraft erhöhen soll. Er ist ebenfalls im Vorstand von Occidental Petroleum Corp. sowie mehrerer anderer Unternehmen und war vorher Vorstandsvorsitzender bei Areva USA.

Scott Melbye

Vizepräsident

Scott Melbye ist ein Veteran in der Kernenergie-Industrie seit etwa 35 Jahren, mit Führungspositionen bei großen Uranbergbau-Unternehmen sowie branchenweiten Organisationen. Bis Juni 2014 war Scott Vizepräsident für Marketing bei Uranium One und verantwortlich für die globalen Uran-Umsatzaktivitäten. Vorher war er 22 Jahre bei der Cameco Unternehmensgruppe, sowohl in der Saskatoon-Zentrale als auch bei deren US-Tochtergesellschaften. Zuletzt war er Präsident bei Cameco´s Tochtergesellschaft, und verantwortlich für Marketing und Handelsaktivitäten mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 30 Millionen Pfund U3O8. Scott ist derzeit Vorsitzender des Obersten Rates des World Nuclear Fuel Markets (WNFM), Präsident der Uranproduzenten von Amerika (UPA) und kaufmännischer Geschäftsführer bei Uranium Participation Corporation (UPC).

Die Finanzen

Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) ist an der New Yorker Börse NYSEMKT unter dem Kürzel UEC gelistet. In Deutschland ist die Aktie unter der WKN: A0JDRR / ISIN: US9168961038 handelbar. Das Unternehmen ist mit rd. 10 Mio. USD, per 31.1.2020, gut aufgestellt. Hinzu kommt noch die 34 %ige Beteiligung in Form von 14 Mio. Aktien der Uranium Royalty Corp., deren Wert bei rund 16,2 Mio. CAD (ca. 11,45 USD) liegt.

Das Unternehmen hat derzeit 183,9 Mio. Aktien ausstehend. Hinzu kommen Warrants und Optionen in Höhe von rund 7,7 Mio. beziehungsweise 10 Mio. Voll verwässert stehen somit 140,7 Mio. Aktien, Optionen und Warrants aus. Bei der Ausübung aller Warrants und Optionen fließen dem Unternehmen weitere 28 Mio. USD zu.

Bei einem Aktienkurs von aktuell 0,97 USD errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 178,4 Mio. USD. Die Langzeitschulden belaufen sich auf 20 Mio. USD und sind zum 31. Januar 2022 fällig.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Fazit & Ausblick

Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) hat nachweisliche Erfahrungen in der Entwicklung von Uran-Projekten bis hin zur ‚Low-Cost’-Produktion. Das Unternehmen verfügt über ein großes diversifiziertes Portfolio an fortgeschrittenen, Erschließungs- und Explorationsuranprojekten. Zudem verfügt man mit der ‚Hobson‘-Anlage und seiner bis zu 4 Mio. Pfund Jahreskapazität über einen großen Infrastrukturvorteil. Uranium Energy ist finanziell gut aufgestellt und kann seine Ziele konsequent weiterverfolgen. Die Strategie, Explorationsdatenbanken zu erwerben und diese für Erwerbsvorhaben einzusetzen, hat sich bisher als sehr effektiv erwiesen.

Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können. scheint bestens positioniert, um von der weltweiten Nachfrage nach mehr Uran zu profitieren.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Uranium Energy zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Uranium Energy und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Bluestone Resources einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Uranium Energy und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Uranium Energy im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Uranium Energy halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.