Wenn der Dow Jones-Index seine Aufholjagd in den nächsten 1,5 Monaten nicht in unvermindertem Tempo fortsetzen kann, dann wird sich eine Investition in Discount-Puts rentieren.

Wie die meisten Aktienindizes der Welt erholte sich auch der Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048) von seinem 38-prozentigen Einbruch wieder kräftig. Mit dem Kursanstieg 34 Prozent konnte sich der Index in den vergangenen Wochen um beachtliche 34 Prozent von seinem Märztief bei 18.200 Punkten nach oben hin absetzen. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Erholungsphase nun bald an Dynamik verlieren wird, könnte eine Investition in Discount-Puts interessant sein. Wer in Discount-Put-Optionsscheine investiert, geht grundsätzlich von einer seitwärts oder abwärts gerichteten Tendenz des Basiswertes aus. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie sogar bei einem moderaten Kursanstieg des DAX die Chance auf positive Rendite.