Das derzeit vielleicht wichtigste Unternehmen der Welt, der Chiphersteller TSMC oder Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (ISIN der ADRs: US8740391003) berichtete am Donnerstag zum ersten Quartal einen Anstieg des um 9 Prozent auf 7 Mrd. US-Dollar – und legte die Prognose für das zweite Quartal auf 30 Prozent Steigerung, für das Gesamtjahr werden zwischen 20 bis 25 Prozent Wachstum erwartet. TSMC liefert ca. 90 Prozent der High-End-Chips und ist ein wichtiger Lieferant für Unternehmen wie Nvidia, aber auch Apple und andere Unternehmen, die künstliche Intelligenz nutzen oder nutzbar machen und dafür energieeffiziente Rechenleistung brauchen. Laut CEO C. C. Wei profitiert TSMC auch vom Wechsel vieler Unternehmen von traditionellen Servern auf KI-Server, deren Umsatz derzeit noch im einstelligen Prozentbereich liegt, bis 2028 aber auf ca. 20 Prozent wachsen soll. TSMC will dieses Jahr 28 bis 32 Mrd. US-Dollar investieren (2023: 30,4 Mrd. US-Dollar), davon werden unter anderem neue Werke in Japan, den USA und Deutschland gebaut. Wer aktuell – knapp 20 Prozent unter Allzeithoch – defensiv einsteigen will, findet bei Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen und Puffer.

Discount-Strategien mit 13 und 20,7 Prozent Sicherheit (September / Dezember)