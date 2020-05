Der Uran-Spotpreis kommt ins Laufen und stieg bereites kräftig an! Das ist aber erst der Anfang eines massiven Uran-Bullenmarktes. Sie kommen also noch genau zur rechten Zeit, denn fast alle Investoren haben diesen Sektor gar nicht mehr auf dem Schirm!

Die Kernenergie ist momentan der einzige grundlastfähige Energieträger, der den Spagat zwischen einem enorm steigenden Strombedarf und sauberer Energieerzeugung schaffen kann! Und für die Kernenergie benötigt man Uran. Denn darin steckt viel Energie!

Da die Energiedichte von Uran extrem hoch ist, benötigt ein 1000-Megawatt-Kernkraftwerk pro Jahr nur rund 20 Tonnen (1 Kubikmeter) angereichertes Uran, um rund 8,5 Milliarden Kilowattstunden Strom zu produzieren. Um hingegen diese geringe Menge von einem Kubikmeter angereichertes Uran herzustellen wird etwa die zehnfache Menge (200 Tonnen) Natururan (10 Kubikmeter) benötigt.

Versorgung bei anhaltend niedrigen Uranpreisen nicht gesichert! Gehen bald die Lichter aus?

Die wirtschaftlichen Realitäten und die von der Regierung betriebene Handelspolitik wirken sich weiterhin auf die Versorgungssicherheit in der Uranindustrie aus. Nicht nur, dass es keinen Sinn macht, in die künftige Primärversorgung zu investieren, selbst die kostengünstigsten Produzenten entscheiden sich dafür, den Wert langfristig zu erhalten, indem sie das Uran einfach im Boden belassen. Zudem gibt es nur noch wenige große Minen und die meisten haben ihre Produktion bereits zurückgefahren oder eingestellt!

Zu den Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit kommen heute noch die Rolle kommerzieller und staatlicher Unternehmen auf dem Uranmarkt und die Trennung zwischen dem Ort der Uranproduktion und dem Ort des Verbrauchs hinzu. Nahezu 80% der Primärproduktion liegt in den Händen staatlicher Unternehmen, wenn man die Einschnitte in der Primärproduktion berücksichtigt, die in den letzten Jahren stattgefunden haben.

Darüber hinaus stammen fast 90% der Primärproduktion aus Ländern, die wenig bis gar kein Uran verbrauchen, während der gleiche Anteil (90%) von Ländern verbraucht wird, die wenn überhaupt nur eine kleine, meistens aber gar keine Primärproduktion haben. Infolgedessen ist die von der Regierung betriebene Handelspolitik besonders störend für den Uranmarkt sein. Lange konnte dieser Umstand unter der Decke gehalten werden.

Das hast sich in den letzten Wochen geändert: Der Uran-Spotpreis kommt ins Laufen und stieg bereites kräftig an! Das ist aber erst der Anfang eines massiven Uran-Bullenmarktes. Sie kommen also noch genau zur rechten Zeit, denn fast alle Investoren haben diesen Sektor gar nicht mehr auf dem Schirm! Wie schnell es dann geht, zeigt der kräftige Kurssprung bei den wenigen, verbliebenen Uranaktien! Hier machen Sie in den kommenden Wochen und Monaten ein Vermögen! Die jüngste Kursexplosion bei den Aktien war noch gar nichts, denn es wurden lediglich die COVID19-Abverkäufe aufgeholt.

Die neue Situation am Markt wird erst noch eingepreist werden und das bedeutet für Sie, dass die Mega-Hausse bei den Uranwerten erst gerade angefangen hat. Jetzt ist die richtige Zeit, ausgewählte Qualitätsaktien zu kaufen. Sie können nicht genug davon haben!

Die Welt braucht Strom und die Nachfrage wird weiter stark steigen!

Die Uranindustrie wird vom Energie- und Stromverbrauch angetrieben, der von Jahr zu Jahr weiter steigt. Mehr als zwei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt sind nach wie vor ohne zuverlässige Elektrizität, ein Umstand, der geändert werden muss, um die Lebensqualität dieses Teils der Bevölkerung signifikant zu steigern.

Liste der neuen Atommeiler ist lang! Versorgungsengpässe vorprogrammiert!

Auf der Liste der geplanten Kernkraftwerke stehen derzeit 81 Kernkraftwerke in 6 Ländern mit einer Nettokapazität von 92.398 MW. Darin sind lediglich jene Anlagen berücksichtigt, die seitens der IAEA eindeutig für den kommerziellen, zivilen Zweck Elektrizität und Wärme zu erzeugen geführt werden.

Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass zur Erreichung der Ziele im Bereich der Luftreinhaltung und des globalen Klimawandels ein materieller Einsatz für alle nicht emittierenden Energiequellen, einschließlich der Kernenergie, erforderlich ist. Während mancherorts - allen voran in Deutschland - der Ausstieg aus der Kernenergie propagiert wird, gibt es in den meisten anderen Regionen Wachstum und Wiederaufschwung.

Quelle: WNA Fuel Report 2019

Dabei wird das Wachstum neuer Reaktoren von Asien, China und Indien angeführt, wobei 29 der 53 neuen Reaktoren bereits im Bau sind. In den USA verlängern Modernisierungen die produktive Betriebsdauer von Reaktoren auf bis zu 80 Jahre.

Die Welt braucht Energie aus sauberer Luft und vor allem Versorgungssicherheit bei bezahlbaren Preisen! Und das ist derzeit nur über die Atomkraft zu erreichen!

Es wird zunehmend anerkannt, welche Rolle die Kernenergie bei der Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und erschwinglicher kohlenstofffreier Grundlaststromversorgung und bei der Verwirklichung einer kohlenstoffarmen Zukunft spielen muss. Es gibt derzeit noch keine belastbaren Alternativen. Natürlich wären Wind- und Sonnenkraftwerke eine bessere Möglichkeit, aber sie können derzeit den enormen Bedarf bei Weitem nicht verlässlich decken.

Und auch diese Energieformen haben ihren Preis. Denken Sie etwa nur an die Kupferleitungen, die von den Windkraftwerken in der Nordsee durch ganz Deutschland gezogen werden müssen. Hinzu kommt aktuell noch das Speicherproblem für die Energie. Auch Solarenergie macht sicher in sonnenreichen Wüstenregionen Sinn, aber für die Sicherstellung des Grundbedarfs in Europa sind sie letztlich zu wenig effizient. So ist diese Rechnung nur oberflächlich positiv und gut für Wählerstimmen, aber in der Summe sind die Kosten und Ressourcen, die für eine solche Energieerzeugung benötigt bzw. verschwendet werden enorm!

Zukünftig wird es hier sicherlich Verbesserungen geben, aber aktuell kommt die Welt an Atomkraft nicht vorbei! Lediglich in Deutschland versucht man auf Kosten der Verbraucher einen anderen Weg und importiert am Ende doch die Energie aus den alten Atommeilern der Nachbarn! Ein Wahnsinn! Am Ende zahlt der Verbraucher die Rechnung. Angesichts der kommenden Wirtschaftskrise ist dieser Weg zumindest fragwürdig!

Im Mai 2019 veröffentlichte die Internationale Energieagentur ihren ersten Nuklearbericht seit 20 Jahren, mit der Überschrift „Atomkraft in einem sauberen Energiesystem“. Der Bericht hebt hervor, dass ein starker Rückgang der Kernenergie, die Energiesicherheit und die Klimaschutzziele gefährden seien und bis 2040 zu zusätzlichen Kohlenstoffemissionen in Milliardenhöhe führen würde.

Im Oktober 2019 veranstaltete die IAEO ihre erste Konferenz – ‚International Conference on Climate Change and the Role of Nuclear Power‘ - zur Anerkennung der entscheidenden Rolle der Kernenergie bei der Bekämpfung des Klimawandels. Die IAEO machte klar, dass es schwierig sein werde, das Ziel der Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen ohne einen signifikanten Ausbau der Kernkraft zu erreichen!

Im November 2019 verabschiedete dann das Europäische Parlament eine Resolution, in der die Rolle der Kernenergie bei der Erreichung ihres Klimaplans für 2050 anerkannt wird und in der die ‚Netto-Null‘-Emissionen gefordert wird. Nur durch Reaktorwachstum können die ehrgeizigen Ziele erreicht werden. Allerdings wir dazu natürlich Uran gebraucht, was die Nachfrage massiv ansteigen lässt.

Der derzeitige Rückstand bei der Vergabe langfristiger Lieferverträge bietet das Fundament für einen langfristigen Bullenmarkt! Dieser steht jetzt vor der Tür!

Marktkenner gehen davon aus, dass der derzeitige Rückstand bei der Vergabe langfristiger Lieferverträge einen andauernden Bullenmarkt einläuten wird. Die Marktbeobachter von UxC schätzt den kumulativen ungedeckten Bedarf bis Ende 2035 auf etwa 1,5 Milliarden Pfund. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass der auf dem Spotmarkt verfügbare Bestand ausreichen werde, um den weiter anwachsenden Rückstand bei der langfristigen Nachfrage zu decken.

Quelle: TD Securities

Uran ist im Gestein gebunden! Üblicherweise in sehr geringen Konzentrationen!

Im Uranerz hat das Natururan eine sehr geringe Konzentration. So wird in der australischen Mega-Mine ‚Olympic Dam‘-Erz mit einer Konzentration von nur 0,05 Prozent Uran ausgebeutet. Die meisten Uran-Vorkommen haben allerdings einen Uran-Gehalt von 0,1 bis 0,2 Prozent.

Aber nun, ACHTUNG!!! Es gibt allerdings eine Ausnahme: Im kanadischen Athabasca-Becken können Erze mit einem Gehalt von mehr als 20 Prozent Uran ausgebeutet werden. Diese Gegend ist zudem die BESTE MINENREGION der Welt!

Das Becken an der Grenze zwischen Alberta und Saskatchewan gilt als der günstigste Ort der Welt für die Erkundung und den Abbau von Uran. Es ist das weltweit hochwertigste Urandepot und liefert derzeit etwa 20 % des weltweit benötigten Urans, das vorrangig von den drei großen Minen ‚McArthur River‘, ‚Eagle Point‘ und ‚Cigar Lake‘ produziert wird.

Das Athabasca-Becken befindet sich südlich des Athabasca Sees, westlich des Wollaston Sees und umschließt fast den gesamten ‚Cree‘-See. Es umfasst etwa 100.000 Quadratkilometer in Saskatchewan und einem kleinen Teil von Alberta und gilt zudem als beste Bergbau-Jurisdiktion der Welt. Die Oberfläche des Beckens besteht aus Hauptsandsteinsedimenten mit einer Tiefe von 100 bis 1.000 m. Das Uranerz befindet sich meist an der Basis dieses Sandsteins.

Quelle: IsoEnergy

Sie wissen, dass ich mich seit vielen Jahren mit dem Uranmarkt und den entsprechenden Anlagemöglichkeiten beschäftige. Und ich sage Ihnen, jetzt ist die Zeit der Uran-Bullen gekommen! Das Comeback der Uran-Aktien hat begonnen!

Verpassen Sie diese einmalige Chance nicht! Mit Uranium Energy haben wir Ihnen bereits einen Top-Wert in den USA vorgestellt, der Ihnen bereits massive Gewinne eingebracht hat und dies auch weiterhin tun wird. Aber es gibt natürlich noch weitere Gewinneraktien im Sektor, die in den kommenden Wochen vor einer gewaltigen Aufwertung stehen.

Bei unserer Recherche sind wir auf zwei höchst interessante Unternehmen im südwestlichen und östlichen Athabasca-Becken gestoßen. Dabei handelt es sich zum einen um IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) und zum anderen um NexGen Energy, die übrigens 53,35 % der ausstehenden Aktien an IsoEnergy halten.

NexGen hat mit mehr als 209.000 Hektar eine der bedeutendste Landposition im südwestlichen Athabasca-Becken. NexGen´s Portfolio gilt neben dem von IsoEnergy als eines der aussichtsreichsten bekannten Uranliegenschaften weltweit, bezüglich der Mineralisierung, die bisher im Südwesten entlang des ‚Patterson‘-Korridors, der auch die ‚Arrow‘-Lagerstätte beherbergt, entdeckt wurde. Wenn man außerdem die Ausdehnung der ungebohrten Zielgebiete in der Nähe der bekannten Mineralisierung in Betracht zieht, ist dieser Korridor einer der aussichtsreichsten Mineralgürtel.

IsoEnergy ist ohne Zweifel DIE BESTE Uran-Explorations Aktie der Welt! Sie treffen regelmäßig auf unglaubliche Vorkommen mit höchsten Graden. Umgerechnet in Goldäquivalente führen IsoEnergy sogar die Liste mit dem besten Bohrloch weltweit an! Eine Perle, die Sie sich unbedingt ins Depot legen sollten!

Über seine Hauptbeteiligung IsoEnergy Ltd. (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) verfügt NexGen indirekt auch über ein riesiges Portfolio äußerst aussichtsreicher Uranexplorationsgrundstücke auf der östlichen Seite des Athabasca-Beckens, einschließlich einer 100%-Beteiligung am Projekt ‚Thorburn Lake‘, das südwestlich des Grundstücks Radio und 7 km östlich der ‚Cigar‘-Mine von Cameco liegt.

IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) besitzt 15 strategisch günstig gelegene und hoch aussichtsreiche Projekte im östlichen Athabasca-Becken, wobei ‚Larocque East‘, ‚Geiger‘, ‚Thorburn Lake‘ und ‚Radio‘ die Liegenschaften mit höchster Priorität sind. Das 100 % eigene ‚Larocque East‘ befindliche Grundstück besteht aus 20 Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 8.371 ha die nicht mit Lizenzgebühren oder anderweitig belastet sind.

Die Liegenschaft grenzt unmittelbar an das nördliche Ende von IsoEnergy's ‚Geiger‘-Grundstück und mur 35 Kilometer nordwestlich von Orano Canada´s ‚McClean Lake‘-Uranmine und Mühle.

Quelle: IsoEnergy

Das Grundstück ‚Larocque East‘ umfasst eine 15 Kilometer lange nordöstliche Ausdehnung des Leitersystems ‚Larocque Lake‘, das mit einer bedeutenden Uranmineralisierung in der ‚Hurricane‘-Zone und mit mehreren Vorkommen auf Cameco´s Nachbargrundstück in Verbindung steht. Die Zone ist noch für Erweiterungen entlang des Streichens und auf den meisten Abschnitten offen.

Das ‚Geiger‘-Projekt beherbergt eine hochgradige Uranmineralisierung mit bis zu 2,74 % U3O8 über 1,2 Meter und befindet sich nur von 20 Kilometer von der Uranmühle ‚McClean Lake‘ entfernt.

Zusätzlich zu ‚Larocque East‘ und ‚Geiger‘ besitzt das Unternehmen eine 100%-Beteiligung am Projekt ‚Thorburn Lake‘, das sich 7 Kilometer östlich der Mine ‚Cigar Lake‘ von Cameco befindet.

IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) hält auch eine 100 %-Beteiligung am ‚Radio‘-Projekt. ‚Radio‘ befindet sich 2 Kilometer östlich der Uranlagerstätte ‚Roughrider‘ von Rio Tinto. Die Explorationsbohrungen von IsoEnergy haben bereits eine große Zone mit starker Tonalteration mit lokal erhöhter Urangeochemie im Untergrundgestein entlang der Südgrenze des Grundstücks lokalisiert.

Herausragendes Team, das seinesgleichen sucht!

IsoEnergy hat ein Board und Management Team mit einer einmaligen Erfolgshistorie in der Exploration, der Entwicklung und dem Betrieb im Uransgement. Das Team hat bereits vor seiner Zeit bei IsoEnergy große Uran-Explorationserfolge vorzuweisen.

Mein Fazit:

IsoEnergy (ISIN: CA46500E1079; WKN: A2DMA2; TSX-V: ISO) ist mit seinen Projekten im ‚Hotspot‘ des Athabasca Beckens. Das beweisen die durchweg überwältigenden, hochgradigen Bohrergebnisse, wobei sogar ein Bohrloch die höchsten Gehalte der Welt geschnitten hat, die jemals getroffen wurden. Diese massiv hochgradigen Projekte, die von einem Weltklasse-Team um den Vorzeigeunternehmer Craig Parry entwickelt werden, lassen uns aufhorchen und uns genauer hinschauen. Auch wenn der Aktienkurs angesprungen ist (Aufholbewegung des Corona-Abverkaufs), hat die Erfolgsgeschichte von IsoEnergy gerade erst begonnen! Wir stehen vor glänzenden Zeiten im Uransektor!

Bezüglich des Aktienkurses muss man allerdings auch die Kurssteigerung des Uranpreises bedenken, die bei Explorationsunternehmen gehebelt eingepreist werden. Dies ist bei den meisten Uranwerten noch gar nicht passiert, denn der Uran-Spotpreis sprang erst kürzlich an- die Masse der Anleger hat noch keine Ahnung, dass sich hier ein gigantischer Bullenmarkt entwickelt.

Ähnlich wie 2007 könnten hier viele 1.000% Potenzial bei einzelnen Aktien schlummern. Und im Gegensatz zu damals gibt es nur noch wenige Firmen an der Börse! Somit ist davon auszugehen, dass die jüngsten Fortschritte im Spotpreis noch gar nicht in den Aktienkursen berücksichtig sind, was sich allerdings sehr bald ändern wird!

Aufgrund der vielen Weltklasseprojekte und der gemachten Fortschritte werden wir Ihnen das Unternehmen in den kommenden Tagen noch in einer genauen Analyse vorstellen! Es lohnt sich aber schon, eine erste Position aufzubauen! Bleiben Sie hier unbedingt am Ball!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

