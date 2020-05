Dirk Müller stark in der Krise

Liebe Leser, vor einigen Wochen haben wir an dieser Stelle Dirk Müller ausführlich gelobt. Er hatte als der DAX bei 8.500 lag nichts, gar nichts, verloren seit 1. Januar. Respekt in der Abwärtsbewegung. Seither hat der DAX 37% Plus hingelegt, eine immense Rally. Unser Tradingdepot, das von einigen verglichen wurde, die dann sagten “ich abonniere Euch nicht, DM ist deutlich besser”, lag damals im Minus zum Jahresstart. Mittlerweile weist es mit Beginn 10.12.2018 wieder ein Plus von 11,5% p.a auf. Daniel erklärt hier im n-tv Interview unsere Strategie und Ansätze. Hat seit DAX 11.500 fast 40 Prozent zulegen können. Der Fonds von Dirk Müller liegt seit DAX 8.500 im Minus. Er hat zwar nach unten nichts verloren, was wir stark lobten, er hat jedoch die gesamte Rallye seit dem Tief liegen lassen. Wir stellen uns gerne Vergleichen und seit Mitte Dezember 2018 liegt der Fonds jetzt bei minus 1%. Unser Tradingdepot mehr als plus 20%. Der Ansatz von Dirk Müller ist, so wie wir das sehen, mit Futures massiv abzusichern. Wir hatten die Strategie, im DAX Ausverkauf short alles aufzulösen. Und eher beherzt reinzugreifen. Jeder hat seine Strategie und das ist gut so. Ein Nicht-Abonnent schrieb uns, er käme auch nicht zu uns, weil unser Börsenbrief mit 50 Euro im Monat sehr teuer sei. Dirk Müller hält nächste Woche ein Webinar zu 50 Euro für eine Stunde. Dafür bekommt man bei uns mehrmals täglich Erklärungen, Research, Anlageideen und Strategien zum Markt. Jeden Tag von unserem Team, von früh bis spät. Wir finden, wir sind nicht zu teuer und das soll nicht überheblich gemeint sein, sondern unser Service ist sehr umfassend und wir sind immer da, wenn am Markt was los ist. Wir liegen nicht immer richtig, natürlich nicht. Wir schätzen Dinge falsch ein, wir bauen falsche Trades und wir haben im Tief weder Amazon noch Apple gekauft weil sie uns noch zu teuer waren. Allesamt Fehler. Aber all in kann sich mein Team sehen lassen. Und bei uns bekommt man Research in einer Tiefe, das man sonst nirgends finden wird. Wer Spaß hat, probiert uns aus. Das Feedback unserer Leser ist uns wichtig, Kritik ebenso. Sachlich sollte sie sein und faire Vergleiche bieten. Dann ist alles gut, denn Börse ist Arbeit und Erfahrung. Und man lernt, jeden Tag. Alle, wir natürlich auch. Wer etwas anderes behauptet, der macht was vor. VG Euer TEAM Feingold Research.