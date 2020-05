Mischfonds dynamisch: CONCEPT Aurelia Global: Krisenbewältiger, Aufsteiger und über die Jahre stabil

Portfoliomanager Thomas Bartling schwört auf innovative Technologiewerte, Edelmetall und auf einen hohen Kasse-Bestand.

Es gibt Fonds, die schwächeln über Jahre vor sich hin. Plötzlich, in der Krise, können sie dann punkten und erhalten fragwürdige mediale Aufmerksamkeit. Andere Investmentfonds spielen lange ganz oben mit, versagen aber in Stressmomenten wie in der aktuellen Krise. Beides nicht so schön. Die meisten Anleger wünschen sich solide Wertentwicklungen und ein tragfähiges Risikomanagement. Der Concept Aurelia Global (ISIN: DE000A0Q8A07) ist ein dynamisch ausgerichteter Mischfonds, welcher in den vergangenen Jahren und Monaten mit Erfolg durch alle Fahrwasser gesteuert wurde. Das Branchenmagazin Euro vergab das Prädikat „Aufsteiger“ und die „Fondsnote 1”.