Online-Vertrieb: So tickt der Versicherungskunde 3.0

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die unter 35-Jährigen werden auch als Digital Natives bezeichnet, da sie mit dem Internet aufgewachsen sind. Trotzdem schließen sie ihre Versicherungen lieber persönlich ab – und stellen hohe Anforderungen an den Vermittler."Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann 'ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen". Mit diesem Tweet löst die damals 17-jährige Kölner Gymnasiastin Naina im Januar 2015 eine bundesweite Bildungsdebatte aus.Während Politiker, Lehrerverbände und Schülervertreter noch wochenlang darüber diskutierten, ob Lebenspraktisches zum Bildungsauftrag der Schule oder zum Erziehungsauftrag der Eltern gehört, dürften sich die Verantwortlichen im Versicherungsmarketing und -vertrieb wohl die Hände gerieben haben. Eine lukrative Zielgruppe, die selbst und mit Nachdruck um Produktinformationen bittet? Auf in den Kampf!Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn wer Angehörige der sogenannten Generation Z als Kunden gewinnen möchte, muss einiges leisten. Zur Generation Z zählen je nach Definition die zwischen 1995 und 2010 beziehungsweise zwischen 1997 und 2012 Geborenen. All diese Jahrgänge sind bereits mit dem Internet aufgewachsen, was dieser Generation die Bezeichnung Digital Natives einbrachte.Generation Z schlecht informiertTrotzdem sei die Generation Z weder gebildeter noch informierter als vorige Generationen, meint Marko Petersohn, Mitbegründer der Online-Marketinggesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) und Dozent beim BWV Rheinland für Digitale Kommunikation und Social Media. "Gleiches gilt für die Annahme, dass sie sich Wissen besser aneignen kann als vorherige Generationen."Das bestätigt auch Matthias Laier. "Viele junge Leute googeln zuerst irgendwas und kommen dann teilaufgeklärt zur Beratung", beschwert sich der Bereichsvorstand für das Hochschulsegment bei MLP und vergleicht dieses Verhalten mit dem berühmten "Dr. Google", den viele – nicht nur junge – Menschen vor einem Arztbesuch konsultieren."Finanzberater Google" mit GrenzenUnd genauso wie Dr. Google stößt auch der "Finanzberater Google" schnell an seine Grenzen. Denn laut Laier sind viele Checklisten, die im Internet kursieren, längst überholt, die Bedingungswerke vieler Versicherungen bereits veraltet. "Insbesondere bei komplexeren Kundensituationen stoßen die pauschalen Tipps aus dem Netz schnell an ihre Grenzen."