Deutsche Rohstoff plant Dividende auszuschütten - Prognose für 2020

Deutsche Rohstoff stellt den Aktionären der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Aussicht. Der ordentlichen Hauptversammlung will der Scale-notierte Rohstoff-Konzern aus Mannheim einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten - die Anteilseigner der Deutsche Rohstoff werden am 15. Juli im Rahmen einer virtuellen Hauptversammlung unter anderem über den Dividendenvorschlag von 0,10 Euro je Deutsche Rohstoff Aktie ...