ViraxClear, eine Beteiligung der Global Care Capital (WKN A2P3AZ), konzentriert sich auf den Vertrieb von PPE (Personal Protection Equipment, persönliche Schutzkleidung). Das waren bis vor Kurzem vor allem so genannte Schnelltests, Antikörpertests auf COVID19. Auch der Vertrieb von Schutzmasken des Typs KN95 ist geplant.

Wir erreichten ViraxClear-CEO James Foster in Schanghai und ließen uns das Geschäftsmodell des Unternehmens genauer erklären - und uns über die Zukunftspläne unterrichten. Foster sieht sein Unternehmen in einer ausgezeichneten Position und berichtet, dass sich ViraxClear vor Interesse an seinen Produkten kaum retten könne.