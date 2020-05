Fonds-News: Bundesrepublik ist größter Markt für Robo-Advisors innerhalb der EU

Robo Advisors: Deutschland ist auf EU-Ebene größter Markt

Knapp 60 Prozent des in der Europäischen Union von Robo-Advisors betreuten Vermögens halten deutsche Anbieter – diese und weitere News im Überblick.

In der EU haben deutsche Privatanleger das größte Vertrauen hinsichtlich digitaler Vermögensberatungen. Das meldet der Branchenverband BVI und beruft sich auf Quellen von Statista und der EZB. So hätten Robo-Berater hierzulande Ende 2019 ein Fondsvermögen von 7,5 Milliarden Euro verwaltet. Dies würde knapp 60 Prozent der von den Anbietern betreuten Gelder entsprechen – insgesamt gäbe es ein Volumen von 13 Milliarden Euro. Zudem entspräche es einem Anteil von 1,1 Prozent am gesamten Fondsvermögen privater Haushalte in Deutschland. In anderen EU-Staaten hätten Privatanleger Vermögen weniger häufig automatisiert angelegt. In Italien oder Frankreich läge der Anteil am landesweiten Fondsvermögen jeweils bei 0,1 Prozent. Der BVI weist jedoch darauf hin, dass Vorkenntnisse für die automatisierte Geldanlage von Vorteil seien. Da die menschliche Interaktion meist fehle, sei es für den Anleger wichtig, auf Informationen über Aufbau des Depots sowie Produkte und deren Risiken zu achten.