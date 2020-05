Wie die Beteiligungsgesellschaft Global Care Capital (CSE: HLTH, FRANKFURT: L6V1) aktuell mitteilt, hat ihr Tochterunternehmen ViraxClear kürzlich über ihren Joint Venture-Partner Shanghai Biotechnology Devices ein Vertriebsabkommen in Bezug auf ihre COVID-19-Antikörper-Schnelltests für die Philippinen unterzeichnet. Damit eröffnet man sich in kurzer Zeit bereits den zweiten Markt !

Die jetzt gemeldete Vereinbarung hat ein Volumen von 1 Million Tests, die in Zusammenarbeit mit der philippinischen Vertriebsgesellschaft für medizinische Geräte Novarad Asia Pacific Company in dem asiatischen Land abgesetzt werden sollen. Eine erste Bestellung über ca. 10.000 Tests im Gegenwert von rund 75.000 US-Dollar wurde bereits unterzeichnet. Weitere Aufträge wird ViraxClear über die Produktionspartner Innovita Biological Technology Co., Ltd. und Shanghai CP Adaltis Diagnostics Co. abwickeln. Die Partner haben sich auf eine Laufzeit von erst einmal einem Jahr geeinigt. Dabei wird Novarad die Finanzierung der Versandkosten der Tests übernehmen.

Sheilla Johnson, President von Novarad, erklärte: „Wir sehen ViraxClear als starken Partner für uns, um den Vertrieb von Antikörpertest-Kits auf den Philippinen fortzusetzen. Wir möchten einen Mehrwert durch den Vertrieb an Krankenhäuser und Regierungsbehörden wie z. B. das Verteidigungsministerium schaffen. Wir sind der Meinung, dass ViraxClear der perfekte Partner für uns ist, dies zu erreichen. ViraxClear hat uns mit Anträgen bei lokalen Regierungsbehörden unterstützt, was uns behilflich sein wird, Verträge mit diesen Behörden abzuschließen und hoffentlich noch viele weitere in der Zukunft.“

James Foster, CEO von ViraxClear, wies darauf hin, dass die Philippinen mit einer Bevölkerung von über 100 Millionen einen soliden Markt neuen Markt für ViraxClear darstelle, um von dort aus das Vertriebsnetz auf ganz Asien auszuweiten.“

ViraxClear kann diesen Deal eingehen, da Innovita einer der durch die philippinische Food and Drug Administration (PFDA) zugelassenen Lieferanten ist. Die Innovita-Tests verfügen zudem über eine CE-Kennzeichnung und sind von der National Medical Products Association (NMPA), früher bekannt als die chinesische Food and Drug Administration (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, CFDA), zugelassen.

Die Innovita-Testkits haben sich zudem bei vom COVID-19-Testprojekt durchgeführten klinischen Vorversuchen besonders gut bewährt, wie das Unternehmen berichtete. Das Testprojekt umfasst ein multidisziplinäres Team von Forschern und Ärzten der UCSF, der UC Berkely, des Chan Zuckerberg Biohub und des Innovative Genetics Institute.

Es geht also langsam los bei ViraxClear. Die Global Care-Tochter beginnt damit, die laut Aussage von CEO James Foster extrem hohe Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens in vielversprechend erscheinende Deals umzusetzen. Wir werden berichten, wie es weitergeht.

Global Care bleibt nach wie vor eine sehr riskante Spekulation, wessen sich interessierte Anleger immer bewusst sein sollten! COVID19 ist derzeit bei Anlegern ein „heißes“ Thema, sodass es bei Aktien aus diesem Bereich, immer auch zu starken Kursausschlägen und extremen Kursschwankungen kommen kann. Wer also daran interessiert ist, sich in diesem Bereich zu engagieren, sollte sich beispielsweise den Zeitpunkt genau überlegen und mit limitierten Kaufaufträgen arbeiten.

