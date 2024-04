Sitka Gold hält jetzt 100% des RC Gold-Projekts – und damit 100% des Potenzials

Die kanadische Explorationsgesellschaft Sitka Gold (TSXV SIG / WKN A2JG70) ist in der Erkundung ihrer RC Gold-Liegenschaft im Yukon bereits weit fortgeschritten, hat dort vor einiger Zeit eine erste Ressource von mehr als 1,3 Mio. Unzen Gold nachgewiesen. Immer noch ist das Potenzial der Liegenschaft aber immens, was unter anderem die seit Veröffentlichung der Ressourcenschätzung vorgelegten, immer wieder starken Bohrergebnissen zeigen. Das Sitka-Team um CEO Cor Coe stellt jetzt sicher, dass dieses Potenzial vollständig dem Unternehmen gehört und erwirbt nun auch die letzten beiden der Gebiete, die zusammen die 386 Quadratkilometer große RC Gold-Liegenschaft ausmachen, zu 100%.

Dazu hat man, wie soeben gemeldet wurde, die entsprechenden Optionsvereinbarungen für die Gebiete RC und BeeBop angepasst, wie es zuletzt schon mit den Liegenschaften Barney Ridge und Clear Creek gemacht wurde. RC und BeeBop grenzen im Osten an Clear Creek, wo Sitka die Goldlagerstätten Blackjack und Eiger definiert hat.

Sitka hat jetzt alle bis hierhin erforderlichen Explorationsarbeiten und Zahlungen in Bezug auf RC und BeeBop vorgenommen. Weitere, für die Zukunft vereinbarte Explorationsaktivitäten entfallen und das Unternehmen wird lediglich abschließende Zahlungen von 60.000 bzw. 20.000 Dollar für RC bzw. BeeBop leisten sowie 375.000 bzw. 125.000 Stammaktien ausgeben, um 100% der Anteile an bei den Liegenschaften zu erhalten.

Big Creek im Fokus

RC und BeeBop bilden einen zusammenhängenden Claim Block von 2.760 Hektar, der insbesondere den Big Creek Stock beinhalten. Dabei handelt es sich um einen 2 mal 3 Kilometer großen dioritischen Intrusivgesteinskörper, der Teil des Clear Creek Intrusive-Komplexes ist, wo Sitka bereits die erwähnte Ressource von 1,34 Mio. Unzen Gold in und um die Intrusivgesteine Saddle und Eiger nachgewiesen hat. Die Saddle- und Eiger Stocks stehen wiederum in Zusammenhang mit den intrusionsbedingten Goldlagerstätten Blackjack und Eiger, die nicht nur die Ressource umfassen, sondern weiterhin in alle Richtungen offen sind.

Im Vergleich dazu haben die intrusionsbedingten Goldlagerstättenziele auf RC und BeeBop nur in begrenztem Umfang Explorationsarbeiten erfahren. So viel ist aber klar, sie weisen Goldmineralisierung auf, die analog zu jener der nahegelegenen Goldlagerstätten Black Jack und Eiger sind. Sowohl RC als auch BeeBop stellen also vielversprechende Ziele für Sitka dar. Vermutlich wird sich das Unternehmen bei zukünftigen Arbeiten erst einmal auf die westlichen und südlichen Teile der Claim Gruppe konzentrieren, da diese über Straßen erreichbar sind.

Großes Potenzial auf weitere Entdeckungen

Und Sitka-CEO Cor Coe weist darauf hin, dass Big Creek nur eine von neun (!) bekannten Intrusionen in Zusammenhang mit Goldvererzung darstellt, die auf dem RC Gold-Projekt auftreten. Wie Coe weiter ausführt, hat Sika bereits zahlreiche in Zusammenhang mit Intrusionen stehende Goldlagerstättenziele auf RC und BeeBop generiert, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die weiterhin wachsenden Goldlagerstätten Blackjack und Eiger. Sitka werde sich zwar auch weiterhin vor allem darauf konzentrieren, die bestehende Ressource im Gebiet von Blackjack und Eiger auszuweiten, freue sich aber auch darauf, den vielversprechenden Zielen in anderen Teilen des Projetgebiets nachzugehen, führte er weiter aus.

Fazit: Jetzt hat Sitka Gold sein Yukon-Projekt RC Gold also vollständig unter Kontrolle und kann zu 100% von kommenden Erfolgen und Entwicklungen profitieren. Bereits in absehbarer Zeit dürften die Ergebnisse der Winterphase der für dieses Jahr auf der Liegenschaft geplanten Bohrungen eintreffen und weiteren Aufschluss zum Potenzial von RC Gold geben. Zudem sind 15.000 weitere Meter an zusätzlichen Diamantkernbohrungen geplant. Die Chancen stehen also gut, dass das Unternehmen seine bestehende Ressource 2024 deutlich ausweiten kann. Zusätzlich dürfte die Jagd auf neue Entdeckungen auf dem RC Gold-Projekt für weitere Spannung sorgen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.