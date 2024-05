Aussichtsreiche Uranbohrungen auf Strike-Projekt (früher Cameco) in Kürze

Der Bohrbeginn rückt näher! Anfang Juni will die Urangesellschaft Aero Energy (TSXV AERO / FRA UU3) die Bohrungen auf ihren Projekten Strike, Murmac und Sun Dog am nordwestlichen Rand des für seine Uranvorkommen berühmten Athabasca Basin aufnehmen. Im Vorfeld stellt Aero nun auch für Strike eine vielsagende Übersicht der vorhandenen Informationen zur Verfügung. Diese stammen zum einen vom operativ tätigen Partner Fortune Bay und zum anderen von historischen Quellen wie dem ehemaligen Projektbetreiber Cameco!

Auf jeden Fall haben die bisherigen Untersuchungen gezeigt, dass das Projekt über zahlreiche Uranvorkommen verfügt, die mehr als 1% U3O8 (Uranoxid) aufweisen – und bis zu 27% U3O8 erreichen. Spannend für Uraninvestoren: mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele wurden noch nicht mit Bohrungen getestet.

Hinzu kommt, dass ein historischer Abbau von wenn auch nur wenigen 1.000 Tonnen auf der Tena-Zone in den 1950er Jahren bei der Verarbeitung Gehalte von 0,6% bis 3,5% U3O8 aufwies. Damit wird die Theorie der Geologen bestätigt, dass auf Strike hochgradiges Uran im Grundgestein auftritt.

Auf den – geologischen – Spuren von Fission und Nexgen

Bei Aero ist man zudem der Ansicht, dass die Uranmineralisierung auch hier hauptsächlich in Strukturen gebunden ist, bei denen das strahlende Metall in Graphit angereichert ist. So wie es bei Fission Uranium und Nexgen Energy weiter südlich im Athabasca Basin der Fall ist. Und Aero-CEO Galen McNamara war zuletzt Senior Project Manager bei Nexgen… Auf jeden Fall konzentriert sich das Unternehmen bei der Exploration auf Strike auf drei leitende Korridore vielversprechenden, mit Graphit angereicherten Wirtsgesteins, die insgesamt eine Länge von mehr als 12 Kilometern haben.



Karte des Strike-Projekts mit leitenden Korridoren

In der Vergangenheit wurden diese leitenden Korridore nicht mit Bohrungen untersucht. Erste Explorationsaktivitäten von Cameco auf dem Strike-Projekt hatten zwar zu Empfehlungen für Bohrtests geführt. Doch dann brach der Uranpreis in Folge der Ereignisse in Fukushima ein und man ließ die Claims verfallen.

2022 allerdings führte Fortune Bay einige Testbohrungen durch. Dabei stieß man in drei Bohrlöchern auf Uranmineralisierung und generierte 14 zusätzliche Bohrziele in den leitenden Strukturen fest, die schon für Bohrungen bereit sind. Aktuell schließt Aero Energy die Pläne für die aussichtsreichsten Bohrziele auf allen drei Projekten – Strike, Murmac und Sun Dog – ab. Das Unternehmen will mit diesem Bohrprogramm, das voll finanziert ist, ab Anfang Juni 20 bis 25 Ziele untersuchen.

Galen McNamara, CEO von Aero Energy, erklärte: „Das Projekt Strike ist äußerst aussichtsreich, da die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen, dass auf dem Projekt ein oberflächennahes, hochgradiges Mineralisierungssystem aktiv war. Eine Weiterverfolgung der neu durchteuften Mineralisierung ist eindeutig gerechtfertigt, ebenso wie Bohrtests zahlreicher geophysikalischer und struktureller Ziele entlang der J-, K- und L-Leiter. Strike stellt zusammen mit den Uranprojekten Murmac und Sun Dog eine einzigartige Möglichkeit auf Uranentdeckungen dar. Wir freuen uns auf den Beginn der Bohrungen Anfang Juni.“

