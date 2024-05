Die am Dienstag angekündigten Zölle betreffen alle Arten von Waren, die aus China importiert werden, von Elektrofahrzeugen über Solarzellen bis hin zu bestimmten Arten von Stahl und Aluminium. Die Verhängung der Zölle folgt auf Forderungen des Weißen Hauses an China, seine Handelspraktiken zu ändern, die nach Ansicht der USA die globalen Lieferketten behindern. China ging darauf nicht ein und bereitete sich stattdessen auf finanzielle Einbußen vor.

"Neue Importzölle auf saubere Technologien könnten das kurzfristige Wachstum und damit den Nutzen für das Klima negativ beeinflussen, dürften aber die Nachfrage nach heimischen Produkten ankurbeln", schrieb Sanchez am Dienstag. Aktien, die davon profitieren könnten, seien die US-Autobauer Ford und General Motors sowie der Solarzellenhersteller First Solar.

First Solar bleibe "ein wichtiger Nutznießer jeder Handelspolitik, die die Lieferketten in den USA schützt und einen weiteren Anreiz für Entwickler bietet, im Inland einzukaufen", schrieb Sanchez in dem Bericht. Morgan Stanley stuft die Aktie von First Solar weiterhin mit "Übergewichten" ein.

Sanchez sagte, dass sowohl General Motors als auch Ford von den Änderungen profitieren würden, die die neuen Zölle bei der Interpretation einiger Bestimmungen des US-Konjunkturprogrammes Inflation Reduction Act (IRA) mit sich brächten und die sich auf den Verkauf von Elektrofahrzeugen auswirken würden.

Während "Anreize für lokal hergestellte Elektrofahrzeuge aus Sicht der Marktdurchdringung Kosten verursachen könnten", würden sowohl Ford als auch General Motors von einer höheren Nachfrage nach herkömmlichen benzinbetriebenen Autos profitieren, da der Verkauf von Elektrofahrzeugen weiterhin schleppend verlaufe, schrieben die Analysten.

„Eine geringere Verbreitung von Elektrofahrzeugen erhöht die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, obwohl die meisten Investoren der Ansicht sind, dass die traditionellen Zulieferer und Hersteller ihre Investitionspläne in E-Auto-Technologie nicht verlangsamen oder stoppen können", so Sanchez.

Morgan Stanley hat sowohl Ford als auch GM mit der Empfehlung Übergewichten bestätigt. Die Aktien von Ford sind seit Jahresbeginn um 2 Prozent gestiegen, die von GM um mehr als 25 Prozent. First Solar stiegen im Jahr 2024 um fast 9 Prozent, während der S&P 500 um 10 Prozent zulegte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

