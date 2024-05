Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Vergleich** Die heutigen Börsenentwicklungen zeigen eine positive Tendenz über verschiedene Indizes hinweg. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.672,16 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,46%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 27.100,67 Punkten und legt leicht um 0,06% zu. Deutlich stärker zeigt sich der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, mit einem Anstieg von 0,74% auf 15.161,78 Punkte. Der TecDAX, der Technologieunternehmen abbildet, steht bei 3.429,47 Punkten und verzeichnet ein geringes Plus von 0,04%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen positive Entwicklungen. Der Dow Jones Industrial Average steht aktuell bei 39.119,28 Punkten und legt um 0,20% zu. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 5.300,11 Punkten und verzeichnet ein deutliches Plus von 0,64%. Insgesamt zeigen die heutigen Marktentwicklungen eine positive Stimmung an den Börsen, wobei der SDAX und der S&P 500 die stärksten Zuwächse verzeichnen.Der DAX und der Dow Jones folgen mit moderaten Anstiegen, während der MDAX und der TecDAX nur geringfügige Gewinne verzeichnen.Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 4.23%, gefolgt von Fresenius mit 1.97% und Zalando mit 1.59%. Auf der anderen Seite verzeichneten Vonovia einen Rückgang von -2.53%, gefolgt von Sartorius Vz. mit -2.94% und Brenntag mit -3.39%.Im MDAX konnten Hochtief mit einem Anstieg von 2.45%, Wacker Chemie mit 2.16% und Redcare Pharmacy mit 1.99% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren CTS Eventim mit -3.25%, HENSOLDT mit -3.81% und LEG Immobilien mit -5.22%.STO führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 4.26%, gefolgt von KWS SAAT mit 3.65% und HYPOPORT mit 2.93%. Die Flopwerte waren thyssenkrupp nucera mit -2.29%, Deutz mit -2.83% und Verbio mit -3.55%.Die Topwerte im TecDAX waren Kontron mit einem Anstieg von 2.47%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 2.04% und Energiekontor mit 1.69%. Die Flopwerte waren Sartorius Vz. mit -2.94%, Evotec mit -3.05% und HENSOLDT mit -3.81%.Im Dow Jones konnten Intel mit einem Anstieg von 2.64%, American Express mit 1.37% und Apple mit 1.34% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren Boeing mit -0.95%, Johnson & Johnson mit -1.04% und Salesforce mit -2.74%.Die Topwerte im S&P 500 waren Deckers Outdoor mit einem Anstieg von 12.44%, gefolgt von Ross Stores mit 8.85% und First Solar mit 7.62%. Die Flopwerte waren ServiceNow mit -2.16%, EPAM Systems mit -2.35% und Paycom Software mit -2.57%.