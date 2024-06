Die PIERER Mobility AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst, da sich die Dynamik in den Motorrad-Kernmärkten in den USA und Europa verlangsamt hat. Aufgrund des hohen Zinsniveaus in den USA und der volatilen Absatzzahlen in Europa werden die Verkaufszahlen voraussichtlich unter den Erwartungen liegen. Dies führt zu einer Kapitalbindung bei den Händlern und einer Belastung des EBIT und des Finanzergebnisses.

Die Nachfrage nach Fahrrädern stieg während der Corona-Pandemie stark an, was zu Überbeständen führte. Die Rückführung dieser Bestände auf ein Normalniveau dauert an und belastet das Ergebnis im Fahrradbereich. Die PIERER Mobility-Gruppe reagiert auf diese Herausforderungen mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket, das ein verschärftes Kostenmanagement, die Reduktion der Produktionsmengen in Österreich, den Ausbau der Supply Chain in Indien und China sowie die Neuausrichtung des Fahrradbereichs umfasst.