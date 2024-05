Usha Resources meldet 26 Mio. US$-Deal mit amerikanischer Stardust Power

Der kanadische Lithiumexplorer Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF; FSE: JO0) verkauft 90% seines Lithium-Sole-Projekts Jackpot Lake in Nevada an den amerikanischen Börsenkandidaten Stardust Power Inc. Der Gesamtwert des auf fünf Jahre angelegten Earn-In-Deals beläuft sich einschließlich Aktien und Barzahlungen auf 26,02 Mio. US$. Stardust hat sich in einer noch nicht verbindlichen Absichtserklärung verpflichtet, über einen Zeitraum von fünf Jahren 8 Mio. US$ in das Projekt zu investieren. Weitere 18 Mio. US$ an Zahlungen sind in Form von Bargeld und Aktien fällig.

Usha würde am Ende 10 Prozent an dem Projekt behalten. Hinzu käme eine zweiprozentige Royalty, die gegen eine Einmalzahlung von 7,5 Mio. US$ auf 1% reduziert werden kann. Usha und Stardust beabsichtigen nun im zweiten Quartal 2024 eine endgültige Kauf- und Verkaufsvereinbarung abzuschließen. Bis dahin, also bis September 2024, ist der Deal exklusiv, wofür Stardust übrigens noch einmal 75.000 USD (nicht erstattbar) an Usha gezahlt hat.

Stardust soll an der Nasdaq Wert von 490 Mio. USD haben

Das Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake von Usha befindet sich im Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, und umfasst eine Gesamtfläche von etwa 35,3 km². Das geologische Umfeld des Projekts ähnelt jenem der Silver Peak Nevada Lithium Mine von Albemarle, der einzigen produzierenden Lithiummine in Nordamerika, die seit 1966 ununterbrochen in Betrieb ist.

Stardust Power entwickelt eine strategisch zentral gelegene Lithiumraffinerie im Großraum Tulsa, Oklahoma, die bis zu 50.000 Tonnen Lithium in Batteriequalität pro Jahr produzieren kann. Für den Ausbau der Anlage erwartet Stardust wirtschaftliche Anreize in Höhe von bis zu 257 Mio. $ auf Bundes- und Landesebene, zusätzlich zu anderen Bundeszuschüssen und -anreizen des Energie- und des Verteidigungsministeriums. Stardust setzt auf die Technologie der direkten Lithiumextraktion (DLE) und plant den Bau einer Raffinerieanlage, die auf niedrige Emissionen ausgelegt ist.

Es wird erwartet, dass Stardust durch einen geplanten Unternehmenszusammenschluss mit Global Partner Acquisition Company II (NASDAQ:GPAC) zu einem börsennotierten Unternehmen an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "SDST" wird. Der implizite Pro-forma-Unternehmenswert des kombinierten Unternehmens soll voraussichtlich 490 Millionen US-Dollar betragen. Die Transaktion soll wohl in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen sein.

Deepak Varshney, CEO von Usha, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Stardust Power bei Jackpot Lake. Wir glauben an ihre Vision und daran, dass sie das richtige Team sind, um Jackpot Lake voranzubringen und es zu einem der wichtigsten Lithium-Sole-Aktiva in Amerika zu entwickeln. CEO Roshan und sein Team entwickeln ein Unternehmen von Weltklasse, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

Fazit: Offensichtlich ist das Bewusstsein über die Bedeutung sicherer Lieferketten von kritischen Rohstoffen in der amerikanischen Politik angekommen. Stardust plant für seine neue Lithium-Raffinerie in Oklahoma Investitionen von mehr als einer Milliarde US-Dollar und darf dabei auf großzügige staatliche Unterstützung rechnen. Es ist nur konsequent, dass sich Stardust gleichzeitig den Zugriff auf ein aussichtsreiches Lithium-Sole-Projekt wie Jackpot Lake in Nevada verschafft. Schließlich muss die neue Raffinerie zuverlässig mit Rohstoff versorgt werden. Stardust verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und setzt bei der Förderung von Lithium auf die Technologie der Direkt-Extraktion (DLE), die umwelttechnisch den kleinsten Fußabdruck aufweist. DLE-Technologie hatte auch schon Usha für sein Jackpot Lake-Projekt favorisiert. Mit Stardust kommt jetzt aber ein finanzielles Schwergewicht an Bord, was die Erfolgsaussichten für Jackpot erheblich verbessert. Am Ende ist es aus Sicht von Usha allemal besser 10 Prozent von einem Großprojekt mit abgeschlossener Machbarkeitsstudie zu halten, als 100 Prozent von etwas, wofür die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen. Die Royalty für Jackpot könnte in einigen Jahren viel Geld wert sein. Da hat der Juniorpartner Usha gut verhandelt. Aber auch Stardust hat einen fairen Deal bekommen, denn für 26 Mio. US$ kauft es eines der aussichtsreichsten Lithium-Sole-Projekt in den USA.

