Storm Exploration einigt sich mit lokaler First Nation über Exploration seiner Goldprojekte

Storm’s President und CEO Bruce Counts kommentierte: „Die Unterzeichnung eines Explorationsabkommens zwischen Storm und der Eabametoong First Nation ist ein wichtiger Meilenstein. Ich möchte dem Häuptling und dem Rat für ihre engagierte Zeit und ihre Bemühungen bei der Umsetzung dieses Abkommens danken und sicherstellen, dass es für beide Parteien von Vorteil ist. Storm ist der festen Überzeugung, dass die Beteiligung der lokalen First Nations für den Erfolg eines Projekts von entscheidender Bedeutung ist, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den EFN bei der Weiterentwicklung der viel versprechenden Grundstücke in Fort Hope.”

Nach fast zweijährigen Verhandlungen hat Storm Exploration Inc. (TSX-V: STRM, FRA: L84) ein Explorationsabkommen („EA“) mit der lokalen Eabametoong First Nation („EFN“) bezüglich seiner Fort Hope-Projekte Miminiska, Keezhik und Attwood etwa 350 Kilometer nördlich der Stadt Thunder Bay, Ontario unterzeichnet. Jedes der Projekt Miminiska, Keezhik und Attwood hat das Potenzial, eine orogene Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen zu beherbergen. Darüber hinaus verfügt das Projekt Attwood auch über das Potenzial, eine bedeutende Buntmetalllagerstätte zu beherbergen.

Chief Solomon Atlookan sagte: „Der Abschluss dieses Explorationsabkommens ist ein wichtiger Schritt für die Eabametoong First Nation. Viel zu lange haben andere Explorationsunternehmen versucht, Genehmigungen von Ontario zu erhalten, bevor sie mit uns oder anderen First Nations zusammengearbeitet haben. Das Besondere an dieser neuen Vereinbarung ist, dass sie die Rolle unserer Gemeinschaft bei der Genehmigung, Überwachung und Regulierung aller Aktivitäten auf dem Land vor und über die staatlichen Genehmigungen hinaus anerkennt. Herr Counts hat sich in der Zusammenarbeit mit EFN sehr respektvoll verhalten, und dieser Ansatz sollte für andere ein Modell sein, dem sie folgen können. EFN erwartet von allen Rohstoffunternehmen, dass sie mit uns an gemeinsamen Interessen arbeiten, aber auch, dass sie respektieren, wo bestimmte Aktivitäten nicht stattfinden können. Wir freuen uns darauf, mit Storm zusammenzuarbeiten, um das Land zu schützen und zu verwalten, während wir dieses wunderschöne Gebiet, das uns anvertraut wurde, erforschen.“

Die jetzt getroffene Vereinbarung schafft einen Rahmen für laufende Konsultationen mit dem EFN und bietet der Gemeinde die Möglichkeit, sich durch Beschäftigung, Ausbildung und Geschäftsentwicklung an dem Projekt zu beteiligen. Gemäß den Bedingungen des EA wird Storm Beiträge zu einem Gemeinschaftsfonds in einer Höhe leisten, die proportional zu seinen Explorationsausgaben im EFN-Gebiet ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen über einen Zeitraum von vier Jahren Stammaktien von Storm im Wert von 275.000 $ an die EFN ausgeben, wobei die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 25.000 $ innerhalb von 90 Tagen nach Genehmigung des EA durch die TSXV beginnt.

Im nächsten Schritt plant Storm ein Bohrprogramm zur Erweiterung und Verlängerung der bekannten Mineralisierung auf dem Grundstück Miminiska. Die Bohrungen sollen voraussichtlich in Q3/2024 beginnen.