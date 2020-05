Bei Deutsche Lufthansa geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund neun Prozent. Damit liegt der Preis nun bei 8,62 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 8,89 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die für die Zukunft von Deutsche Lufthansa eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Wer ohnehin eher skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine weitere Bestätigung.

Fazit: In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles über die Corona-Krise und die Börsen. Hier kostenfrei lesen.