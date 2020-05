Aktiensfonds All Cap Europa: Paladin One R: ein europäischer Krisenmeister

Fondsmanager-Duo Kurzrock und Maschmeyer konnte sich gegen die Marktturbulenzen erfolgreich zur Wehr setzen.

Aktienfonds mussten in Folge der sich ausbreitenden Pandemie und der damit verbundenen Verunsicherung an den Märkten weltweit zum Teil hohe Verluste hinnehmen. Viele Produkte traf der Absturz Mitte März direkt ins Mark. Anleger reagierten auf die Verunsicherung und die Verluste zudem mit massiven Rückgaben. Bei vielen Produkten wird es dauern, bis die Verluste aufgeholt sind und das Vertrauen der Anleger zurückkehrt. Es gibt aber auch Aktienfonds, die mit weniger Einschnitten zu kämpfen hatten und als echte Krisenmeister bezeichnet werden können. Zu den „Europameistern” der ersten Monate des Jahres in der Kategorie “Aktienfonds All Cap” zählt sicherlich der Paladin One R (ISIN: DE000A2DTNH6) der Hannoveraner Gesellschaft Paladin Assetmanagement Investment AG.