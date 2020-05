Die Analysten von Independent Research bestätigen die Verkaufsempfehlung für die Aktien von ElringKlinger. Das Kursziel für die Papiere von ElringKlinger steigt in der aktuellen Studie der Analysten von 3,60 Euro auf 3,70 Euro an.Die Zahlen zum ersten Quartal werden bestätigt. Man sieht in ihnen schon die Anfänge der aktuellen Krise. So sinkt der Umsatz um 10 Prozent. Gleichzeitig zeigen die Effizienzsteigerungsmaßnahmen ...