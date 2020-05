Die Hansestadt Hamburg soll nach dem Willen von SPD und Grünen zukünftig merklich mehr „Flüchtlinge” als in der Vergangenheit aufnehmen. Die neue Landesregierung will damit die bisher geltende entsprechende „Länderquote“, nach der in Deutschland Migranten auf die verschiedenen Bundesländer verteilt werden, übererfüllen. Die Tageszeitung Die Welt berichtet, die Grünen-Landesvorsitzende Anna Gallina habe nach der zwölften Runde

Der Beitrag Hamburg: SPD und Grüne wollen erheblich mehr „Flüchtlinge“ aufnehmen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Manfred Schwarz.