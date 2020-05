NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn gestiegen. Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich wieder etwas eingetrübt. So wird auch die Wall Street im Minus erwartet.

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China lasten auf der Stimmung. US-Präsident Donald Trump will sich an diesem Freitag zum weiteren Vorgehen äußern. "Wir sind nicht glücklich mit China", beklagte Trump. Washington hat sich angesichts des restriktiven Sicherheitsgesetzes für Hongkong sehr kritisch geäußert. Es wird zudem ein Aufflammen des Handelskonflikte zwischen beiden Ländern erwartet.