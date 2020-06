PGIM Fixed Income stellt Chefökonomin für Europa ein

PGIM Fixed Income, globaler Vermögensverwalter, der mit einem verwalteten Vermögen von 868 Milliarden US-Dollar* aktive Lösungen für alle Anleihenmärkte anbietet, hat Katharine Neiss mit sofortiger Wirkung in die neu geschaffene Position des Chief European Economist berufen. PGIM Fixed Income ist Teil von PGIM, dem globalen Investment-Management-Geschäft von Prudential Financial, Inc. mit Sitz in den USA (PFI) (NYSE: PRU) und einer der 10 weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 1,3 Billionen US-Dollar*.

Katharine Neiss ist Mitglied des globalen makroökonomischen Researchteams von PGIM Fixed Income, das von Nathan Sheets geleitet wird, der zuvor beim Federal Reserve Board tätig war, zuletzt als Direktor der Abteilung für internationale Finanzen und als Ökonom des FOMC.