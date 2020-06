Daldrup & Söhne meldet Fortschritte bei einem Bohrprojekt in den Niederlanden. Man habe „die erste Bohrung der Triplette für die Aardwarmte Combinatie Luttelgeest B.V., Luttelgeest (ACL), Niederlande , erfolgreich niedergebracht”, so das Unternehmen aus Oberhaching. Mitte des Monats soll mit der zweiten der drei beauftragten Bohrungen begonnen werden, kündigt Daldrup & Söhne am Freitag an.„Das Projekt soll mit ...