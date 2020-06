Fusion von RTL und ProSieben realistisch?

Die börsennotierte RTL und ProSieben sind massiv angeschlagenen und Corona macht noch vieles schlimmer. Eine Fusion würde enorme Synergieeffekte freisetzen. Das sehen Wertpapieranalysten genauso heute, wie schon in Zeiten des Neuen Marktes, als 2000 erste Fusionsgedanken im Gespräch waren. Damals wurde die Fusion von ProSieben und Sat1 vollzogen, die 200 mio. € Synergien brachte.

Bis 2018 deuteten die Geschäftszahlen beider Konzerne (Eigenkapitalausstattung, Umsatz, Ergebnisse, Beschäftigtenzahlen) eigentlich nicht auf eine Krise hin. Dennoch rutschen seit 2015 die Kurse unaufhörlich 2015 in den Keller. Für dieses Diskrepanz haben Börsianer nur eine Erklärung: es gibt „versteckte Leichen“, die man in den Bilanzen nicht sieht. In der Corona-Krise kommen sie ans Licht mit Dividendenausfall, Kurzarbeit, Sparprogramme, Gewinneinbrüchen und Negativausblick.

„Populistische“ Investoren nutzen Kursrutsch um einzusteigen

Durch den Kursverfalls hat sich die Marktkapitalisierung beider Firmen auf 7 Mrd.€ reduziert. Das ist für viele Oligarchen Kleingeld. Geld ist beim Unternehmenskauf (siehe China) generell nicht der alles. Genauso wichtig sind die staatlichen Einwände (oft ohne Rechtsgrundlage!) und EU-Kartellbehörden.

Die Aktionärsstruktur weist bei ProSieben einen Streubesitz von 63% und die mediaset (Berlusconi-Gruppe), die Czech Media (Oligarch Kretinsky) mit 10,02% und die KKR (US-Finanzriese KKR) als größte Aktionäre aus. Zusammen besitzen sie eine (nicht juristische) Sperrminorität. Altmeister Berlusconi ist in diesem Trio der wichtigste Macher und seit 1978 im Dauerclinch mit staatlichen Monopolisten (RAI, La7) mit der größten Erfahrung. Er kann mit internationalen Erfolgen aufwarten. In Spanien ist die Mediaset-Tochter Telecinco der größte TV-Anbieter.