Media and Games Invest hat am Donnerstag Zahlen für 2019 und das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. „Das Gaming-Segment wuchs 2019 erneut stark, wurde erstmals für den gesamten 12-Monatszeitraum (Vorjahr: 8 Monate) konsolidiert und zeigte damit seinen vollen Umsatz- und EBITDA-Effekt”, so das Unternehmen. Als Resultat meldet Media and Games Invest einen Umsatzanstieg um mehr als 50 Millionen Euro auf 83,9 Millionen ...