… können Anleger mit einem Put-Optionsschein der Vontobel eine Performance von über 42% erwarten.

Nach der Pressekonferenz, in der Wirecard das Fehlen von circa 1.9 Milliarden in einem möglich Betrugsfall zugegeben, und der Bekanntgabe des sofortigen Rücktritt von Markus Braun ist die Wirecard Aktie weiter auf Crashkurs. Besonders die Meldung der philippinischen Bank BDO Unibank, bei der Wirecard eines der zwei zu untersuchenden Treuhandkonten registriert haben sollte, welche die Existenz eines Wirecard Kontos bei der BDO verneint und Dokumente als manipuliert bezeichnet dürfte Short-seller hellhörig werden lassen. Sollten sich in den kommenden Monaten Klagen gegen Wirecard in unterschiedlichen Ländern und Jurisdiktionen häufen könnte die Aktie noch weiter an Wert verlieren.



Anleger und Trader, die jetzt auf einen weiteren Fall der Wirecard Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen fallenden Kurs auf 15,00 Euro bis Mitte Dezember diesen Jahres?