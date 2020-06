Mittlerweile dürften Anleger bei der Paion Aktie die Stunden zählen, bis es endlich in den USA zur Entscheidung über die Zulassung des neuen Narkosemittels Remimazolam kommt. Am 5. Juli ist die „deadline”, bis zu der die zuständige US-Behörde FDA ihre Entscheidung treffen muss - drei Monate später als zunächst geplant. Grünes Licht für Remimazolam in den USA, das bereits in Japan zugelassen ist, wäre für den Aktienkurs ...