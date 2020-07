Bei der Paion Aktie sorgte am Freitag die Zulassung des Narkosemittels Remimazolam in den USA für starke Kursschwankungen und zwischenzeitlich deutliche Kursgewinne. Es war der bisher wichtigste Meilenstein für das Aachener Biopharmaunternehmen, das in den USA mit den Vertriebspartnern Cosmo/Acacia zusammen arbeitet. Noch 2020 soll der Vertrieb des Narkosemittels beginnen, das Platzhirsche wie Propofol angreifen soll und sich in den ...