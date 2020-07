× Artikel versenden

Bayer Aktie bleibt unterbewertet

Der Glyphosat-Vergleich von Bayer in den USA wackelt an einigen Stellen. Es gibt eine weitere Anhörung. Die Handhabung künftiger Klagen steht dabei im Fokus. Damit steigt die Unsicherheit wieder an. Die Experten der DZ Bank reagieren entsprechend …





