Pantaflix meldet den Abschluss der Dreharbeiten zur Bestsellerverfilmung von „Generation Beziehungsunfähig” - eine Ko-Produktion der 100-prozentigen Filmproduktions-Tochter der Gesellschaft mit Warner Bros. Entertainment und Brainpool TV. „Aufgrund der Einschränkungen der Gesundheitsbehörden zur Eindämmung der Corona-Pandemie pausierte der Dreh zwischen März und Juni”, so Pantaflix am Freitag.Der Film soll am 25. ...