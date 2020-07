Aktien Wien Schluss - ATX gewinnt 0,5 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,52 Prozent auf 2277,94 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,26 Prozent auf 1158,66 Punkte zu.

Gut nachgefragt waren am Freitag vor allem Bankwerte wie Erste Group (plus 3,22 Prozent), Raiffeisen Bank Internatonal (plus 2,48 Prozent) oder BAWAG (plus 1,96 Prozent). Die größten Verlierer im Marktsegment Prime Market waren hingegen Addiko Bank (minus 7,64 Prozent).