Deutsche Anleihen im frühen Handel etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf Kursgewinne an den US-Aktienmärkten am Vorabend und auf eine freundliche Stimmung an der japanischen Aktienbörse am Morgen, die für eine schwächere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren gesorgt habe.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 176,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,44 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen.