SLM Solutions leuchtet heute in kräftigem Grün. Immerhin schießt der Kurs rund zwölf Prozent in die Höhe. Aktuell kostet der Titel damit 7,23 EUR. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund achtzehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 8,50 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei SLM Solutions.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Bei 8,90 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Fazit: SLM Solutions kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.