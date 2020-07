Wer es mit der Aktie von Tesla hält, muss heute starke Nerven haben. Die Konkurrenz in Form von Volkswagen hat heute ordentlich nachgelegt und ein Elektroauto auf den Markt gebracht, das ab heute bestellt werden kann. Die Aktie von Tesla musste aufgrund dessen gehörige Einbußen in Kauf nehmen und steckt in einer Krise. Hat Tesla nun also einen ernsthaften Konkurrenten auf diesem Markt bekommen?

Volkswagen geht also nun auf dem Markt für Elektroautos voll auf Angriff und möchte Tesla, dem bisherigen Nonplusultra der Branche, Marktanteile klauen und den Umschwung in seiner Produktpalette anstoßen. Tesla musste auf dem Aktienmarkt also heute schon ordentlich darunter leiden. Sollte dieser Erfolg von VW nachhaltiger Natur sein, könnte das für Tesla ernsthafte Probleme darstellen.

Derzeit muss Tesla bei seinem Wertpapier einen Verlust von 0,96 Prozent in Kauf nehmen. Damit schrumpft der Wert der Anteilsscheine um 13,80 Euro und beträgt demnach nur noch 1.423 Euro. Kann Tesla also die 1.400 Euro über den Tag retten? Oder geht’s noch tiefer nach unten? Das wird sich zeigen. Und auch die Reaktion der Aktie am morgigen Tag könnte weiter Ausschluss darüber geben, wie sich die Zukunft für Tesla darstellen wird!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.