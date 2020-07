Masterflex hat am Mittwoch Eckdaten für die erste Hälfte des Jahres 2020 vorgelegt. Vor Zinsen und Steuern sei der operative Gewinn von 3,6 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro zurück gegangen, meldet das Unternehmen. „Auch im 3-Monatszeitraum April bis Juni konnte die Masterflex Group erneut ein positives operatives EBIT erzielen”, so die Gelsenkirchener. Der Umsatz fiel in der ersten Jahreshälfte um 10,9 Prozent auf 37,4 ...