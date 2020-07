Für den Wasserstoffsektor war es zuletzt keine einfache Woche. Die Aktien von Nel ASA, Ballard Power & Co. sind heftig unter die Räder gekommen. Vermutlich sind hier einige Zocker dabei, Gewinne aus der Nach-Corona-Rallye mitzunehmen. Kein Wunder, bei der herausragenden Performance. Am besten hält sich dabei die Aktie von Nel ASA, was unsere Einschätzung als einer der großen Favoriten in der Branche abermals unterstreicht.

