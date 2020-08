Die Zahlen und der Ausblick von ProSiebenSat.1 Aktie sind an der Börse alles andere als gut angekommen. Auf Schlusskursbasis verlor die MDAX-notierte Medien-Aktie am Freitag 9,4 Prozent auf 8,726 Euro. Intraday wurden sogar 8,19 Euro als Tief notiert, an der hier liegenden charttechnischen Unterstützungszone konnte der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 Media sich aber stabilisieren und anschließend etwas Terrain zurück gewinnen.Die ...