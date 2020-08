Paions gerade erst in den USA zugelassenes Narkosemittel Remimazolam kommt in Europa aufgrund der Covid-19 Pandemie stärker in den Fokus - obwohl das Mittel hier noch im Zulassungsprozess steckt. Zuletzt hatte bereits eine italienische Klinik Remimazolam aufgrund von knappen Narkosemitteln mit einer Ausnahmegenehmigung bei wenigen Patienten einsetzen können. Ein ähnlicher Entschluss ist nun auch in Belgien gereift. Dort hat die ...