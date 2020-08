Denn wenn es für den Autofahrer nicht möglich ist, Standardfunktionen seines Autos zu nutzen, ohne seinen Führerschein zu verlieren, könnte das den Umsatz beeinflussen. Aufgrund dieser Probleme hat der Kurs von Tesla heute wieder enorme Einbußen in Kauf nehmen müssen und ging steil nach unten. Tesla kommt aus seinem Loch einfach nicht mehr heraus und scheint derzeit eher nach unten als nach oben schauen zu müssen.

Auch heute gibt es wieder ein beträchtliches Minus zu verkraften. Die Aktie sinkt um 1,18 Prozent ab, was bei so hohen Aktienkursen natürlich auch schon hohe Verluste bedeutet, in diesem Fall 15 Euro. Somit steht die Aktie nur noch auf 1.255 Euro und kann sich vorerst vom Kursziel 1.300 Euro verabschieden. Hier wird es jetzt wichtig, den Absturz auf 1.200 Euro zu vermeiden und zurück in die Spur zu finden!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie?