Am 20. September (23:59 Uhr) endet die Abstimmung zum „Broker des Jahres 2020“ . Unser Smartbroker nimmt zum ersten Mal an dem Wettbewerb teil. Die Redaktion von wallstreet:online ist gleichzeitig Medienpartner von Brokervergleich.de. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden nach Abschluss der Wahl zahlreiche Preise verlost.

Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr die folgenden Produkte und Gutscheine:

1. Preis: Apple iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular (256 GB)

2. Preis: Apple iPhone 11 (128 GB)

3. Preis: Apple iPhone XS (64 GB)

4. Preis: GoPro HERO8 Black

5. – 10. Preis: je ein 50 Euro Amazon-Geschenkgutschein

11. – 18. Preis: je ein Börsenbuch-Paket mit aktuellen Sachbüchern aus dem Finanzbereich.

Aus Sicht von wallstreet:online bietet der Smartbroker Anlegern einen äußerst attraktiven Zugang zum Aktienhandel. Bisher mussten sich börsenaffine Menschen entscheiden: Will ich einen günstigen Broker mit wenig Auswahl oder will ich ein möglichst großes Angebot mit entsprechend hohen Gebühren. Der Smartbroker vereint das Beste aus beiden Konzepten und bietet damit eine echte Neuerung in Deutschland: Aktien und Derivate handeln Sie bei uns bereits ab 0 Euro, gleichzeitig bieten wir das volle Spektrum an Assetklassen und Handelsplätzen.

Zahlreiche Fachportale haben den Smartbroker bereits ausgezeichnet, unter anderem hat der Smartbroker den 1. Platz im jährlichen Bankentest der Fachzeitschrift „Euro“ gewonnen (in der Kategorie Brokerage). Jetzt greifen wir nach der Krone und bewerben uns um den Titel „Broker des Jahres“. Bewertet wird in einem Fünf-Sterne-System. Konkret gefragt wird nach der Performance in den Bereichen Gebühren, Angebot, Leistungen sowie Service & Sicherheit.

Die Teilnahme ist für Sie natürlich völlig kostenfrei.

Lassen Sie sich die Chance auf attraktive Preise nicht entgehen und helfen uns gleichzeitig mit Ihrer Stimme! Nur durch Ihr ehrliches Feedback können wir unser Produkt verbessern. Klicken Sie noch heute auf diesen Link um die Umfrage zu starten.

Das Ausfüllen des kurzen Fragebogens dauert nur wenige Minuten. Insgesamt nehmen rund 80 Anbieter an der Wahl teil. Die einzelnen Broker sind alphabetisch sortiert, den Smartbroker finden Sie daher relativ weit unten in der Übersicht. Wie der Smartbroker abgeschnitten hat, erfahren Sie natürlich zeitnah auf unseren Portalen. Drücken Sie uns die Daumen!

Die Teilnahmebedingungen können Sie hier nachlesen.

