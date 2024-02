So sehen Sieger aus: Strahlend steht Herr B. neben seinem schwarzen MINI. Der Berliner hat den PS-starken Hauptgewinn beim gemeinsamen Gewinnspiel von SMARTBROKER+ und gettex abgeräumt. Zur Schlüsselübergabe ging es in die BMW-Welt nach München, wo ihn unter anderem Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG und Dr. Roland Ertl, Vorstand von gettex, begrüßten. Ein paar Meter weiter winken Herr F. und seine Frau in die Kamera. Die junge Familie aus Ulm hat den mit 5.000 Euro dotierten Reisegutschein von TUI gewonnen – damit ist der Sommerurlaub definitiv gesichert.

Die Gewinner wurden zufällig ausgewählt. Für die Teilnahme mussten die SMARTBROKER+ Kunden lediglich über die elektronische Börse gettex handeln (ab 500 Euro Ordervolumen übrigens bereits für 0 Euro, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen). Mit jedem Kauf oder Verkauf konnten man sich bis zum 30. November 2023 ein Los sichern. Dabei hatten die Broker-Kunden doppelte Gewinnchancen, denn jedes Los nahm an der Auslosung der Zwischengewinne und der Hauptgewinne teil. In den ersten beiden Runden wurden u.a. mehrere Apple MacBooks, Apple iPads und Apple iPhones der aktuellen Generation verschenkt.

Für die Sieger des Gewinnspiels hat sich die Depoteröffnung bei SMARTBROKER+ also gleich mehrfach gelohnt. Denn alle Kunden profitieren von einer breiten Auswahl an inländischen und ausländischen Handelsplätzen und gleichzeitig von außerordentlich günstigen Gebühren. Die Produktpalette reicht von Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds über Optionsscheine bis Zertifikate. Zum Angebot gehören unter anderem mehr als 95.000 Aktien, mehr als 2.5000 ETFs, mehr als 2.000 Sparpläne (viele davon gebührenfrei), mehr als 14.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag und circa 4,6 Millionen.

Über die Smartbroker-Gruppe:

Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ – einen Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Das Portfolio im Bereich Transaktion umfasst außerdem den digitalen Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanleger mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.

Autor: Felix Rentzsch