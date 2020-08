Don Juan und Schmiergeld-Betrüger: Spaniens Monarchie ist am Ende

Der Traum von der Republik flammt wieder auf, seitdem Juan Carlos I. wie in einem schlechten Film vor einer möglichen Gerichtsverhandlung am Montagabend ins Exil flieht. Spanische Staatsanwälte ermitteln aktuell gegen ihn wegen des Verdachts, vom saudischen Königshaus Kommissionen in Millionenhöhe erhalten zu haben für den Bau einer Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mekka und Medina, die 2018

Ein Beitrag von Stefanie Claudia Müller.