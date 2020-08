Dass sich das Immobilien-Unternehmen publity von einem Teil der Mehrheits-Beteiligung an der m:access-notierten PREOS Real Estate trennen wird, steht seit der vergangenen Woche fest. Im Zuge der Entwicklung will publity ihren derzeitigen Anteil von 86 Prozent auf 25,01 Prozent reduzieren und damit die Mehrheit abgeben. Diese Zielgröße bestehe für das Jahr 2023, so das Unternehmen. Am Montag hat man nun erste Einzelheiten zu der ...