HelloFresh und Delivery Hero – ein Hauch von NASDAQ?

Die beiden Berliner Start-ups schwimmen im Zuge von Corona auf einer Erfolgswelle. Anleger können gehebelt von möglichen weiteren Kursanstiegen profitieren.

Ähnliche – aber nicht identische – Geschäftsmodelle

HelloFresh bietet Kochboxen für Verbraucher an. Das Berliner Start-up liefert Pakete zum selberkochen, die im Abo erhältlich sind, mit Zutaten und Rezepten bis an die Haustür. Im ersten Quartal dieses Jahres steigerte HelloFresh seinen Umsatz im Jahresvergleich um knapp 70 Prozent auf 699 Millionen Euro. Für 2020 erwarten Marktexperten erstmals einen Jahresgewinn. Da verwundert es nicht, dass die Aktie in diesem Jahr ein Plus von rund 150 Prozent verbuchen konnte.

Im Detail unterscheiden sich die Geschäftsmodelle jedoch maßgeblich. Während HelloFresh den Endkunden direkt anspricht, also eine Art Retail-Vertrieb seiner Kochboxen praktiziert, setzt Delivery Hero auf Netzwerkeffekte und agiert als Vermittler. Das ebenfalls in Berlin ansässige Unternehmen betreibt verschiedene regionale Online-Bestellplattformen für Essenslieferdienste. Restaurants können sich gegen eine Gebühr anschließen lassen, was sich natürlich umso mehr lohnt, je größer die Basis der zu erreichenden Kunden ist. Auf der anderen Seite macht eine hohe Anzahl angeschlossener Restaurants die Plattform auch attraktiver für Konsumenten. Die beiden Faktoren beeinflussen sich also gegenseitig und führen dazu, dass der größte Anbieter, auf lange Sicht gesehen, alle anderen Plattformen aus dem Markt drängt.

Im ersten Quartal 2020 verdoppelten sich die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr auf 239 Millionen. Der Umsatz wurde dabei um 92 Prozent auf 515 Millionen Euro gesteigert. Die Aktie des Berliner Unternehmens kletterte in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent in die Höhe.

Weiteres Aufwärtspotenzial

Analysten halten die steilen Anstiege sowohl bei HelloFresh als auch bei Delivery Hero für gerechtfertigt. Aus Anlegersicht stellt sich die Frage, ob es noch weiteres Aufwärtspotenzial für die beiden international agierenden Start-ups gibt. Oder anders formuliert: Hält die hohe Nachfrage an, wenn irgendwann die Gefahr des Coronavirus gebannt sein sollte? Viele Marktbeobachter glauben daran, dass das E-Commerce-Geschäft im Lebensmittelbereich zukünftig eine bedeutendere Rolle spielen wird. Die Angebote der beiden deutschen Wachstumsperlen bieten Ihren Kunden einen deutlichen Mehrwert – vielleicht hat es eine Pandemie gebraucht, damit Konsumenten dies auch erkennen.