Auch heute muss man in Mainz beim Biotech-Unternehmen BioNTech wieder mächtig mit einer Talfahrt kämpfen. Der Kurs stürzte am heutigen Dienstag massiv ein und man verbuchte ein lange nicht mehr da gewesenes Minus. Das kostet dem Unternehmen, das sich mit der Bekämpfung des Coronavirus mittels Impfstoff widmet, eine weitere strategische Hürde, die nun unterschritten wurde.

In der Führungsetage rund um CEO Ugur Sahin dürfte man sich momentan verdammt große Sorgen machen. Wie nun bekannt wurde, sind die Verluste trotz gestiegener Umsätze weiter angewachsen. Das ist auf die Forschung im Rahmen der Impfstoff-Rallye gegen das Coronavirus zurückzuführen, was einige Ressourcen in Anspruch genommen haben dürfte. In Russland ist außerdem heute bereits der erste Impfstoff zugelassen werden.

Darauf reagiert die Aktie heute wieder extrem sensibel und zeigt deutliche Verluste auch auf dem Aktienmarkt an. Diese liegen derzeit bei 6,58 Prozent, wodurch der Aktienwert um 4,14 Euro in die Knie geht und den Kurs unter die 60-Euro-Hürde reißt. Somit steht die Aktie nur noch bei lediglich 58,79 Euro. Das Unternehmen muss aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf jeden Fall sehr harte Zeiten durchmachen und die Talfahrt ist kaum zu stoppen!

