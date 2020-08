Keine Spur von Sommerloch: Austro-Fondsdomizil mit starken Juli-Zuflüssen

1,016 Milliarden Euro an Nettozuflüssen im Ferienmonat Juli

Die österreichische Fondsindustrie ist mit viel Elan in das zweite Halbjahr 2020 gestartet: Das vierte Monat in Folge konnte das Austro-Fondsdomizil ein Nettowachstum verbuchen, mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von +1,016 Milliarden Euro wurde im Juli gar das zweitbeste Vertriebsergebnis des laufenden Kalenderjahres verbucht (nur die April-2020 Nettozuflüsse sind mit +1,194 Milliarden Euro besser ausgefallen).

Wie die nachfolgende Tabelle des österreichischen Fondsverbands „VÖIG“ zeigt, wurden im Juli über alle Zielgruppen hinweg Nettomittelzuwächse gemessen. Besonders stark fiel der Nettoabsatz im Juli im Bereich der Spezialfonds aus: Mit +0,501 Milliarden Euro war jenes Segment für knapp die Hälfte des österreichweiten Nettofondsabsatzes im Juli verantwortlich.