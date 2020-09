Anleger-Bonus: DJE: Geld anlegen und Flugmeilen sammeln

Der Vermögensverwalter kooperiert ab sofort mit Miles and More. Anleger können mit DJE und Solidvest Geld anlegen und profitieren gleichzeitig von vielen Vergünstigungen.

Geldanlagen mit Wertpapieren können sehr sinnvoll sein. Diese Erkenntnis ist nicht neu – aber bei vielen noch nicht angekommen. Ein weiterer Push könnte die neue Kooperation zwischen dem in Pullach ansässigen Vermögensverwalter DJE und dem in Europa führenden Vielflieger- und Prämienprogramm Miles & More sein. Damit profitieren Anleger doppelt: Vermögen aufbauen und Flugmeilen sammeln.