Bayer mit dreifachem Schub

Beim deutschen Chemie- und Pharma-Konzern Bayer lief es in den letzten Tagen sowohl nachrichtentechnisch als auch an der Börse wieder deutlich erfreulicher. Dafür sorgten insgesamt drei Meldungen.

Zum einen die Nachricht, dass man augenscheinlich mit großen Schritten auf einen endgültigen Vergleichskompromiss in den anhängigen Glyphosat-Klagen zusteuert. Dieser überarbeitete Vergleich soll letztlich auch dafür sorgen, dass potentielle zukünftige Klagen geregelt werden, was dem Konzern entsprechende Planungssicherheit geben könnte, was natürlich auch von den Anlegern honoriert wird.